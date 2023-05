Abgelenkt durch sein Handy läuft in Hagen ein achtjähriger Junge vor einen Linienbus.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Kind (8) verunglückt, weil es aufs Handy starrt

Boele. Ablenkt durch sein Handy wird in Hagen-Boele ein kleiner Junge in einen fatalen Verkehrsunfall verwickelt. Das hätte schlimm enden können.

Weil ein kleiner Junge in Hagen-Boele im Straßenverkehr auf sein Handy starrte, ist er am Montag vor einem Linienbus gelaufen. Gegen 16 Uhr wollte der Achtjährige auf der Schwerter Straße die Fahrbahn in Richtung Boeler Markt überqueren. Er schaute dabei nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf sein Smartphone und lief durch die Ablenkung vor einen herannahenden Bus.

Vollbremsung kommt zu spät

Der 59-jährige Fahrer bremste zwar stark und versuchte dem Kind auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die medizinische Versorgung des Kleinen, eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Das Kind konnte noch an der Unfallstelle an seine Mutter übergeben werden.

+++ Auch lesenswert: Hautarzt-Behandlung endet in Hagen auf der Intensivstation +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen