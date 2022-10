Hagen: Kind stürzt aus Fenster und stirbt in Klinik

In der Straße Hasperbruch in Hagen am Mittwoch (5.10.) fiel ein zweijähriges Kind 18 Meter in die Tiefe.

Hagen. In Hagen ist ein Kind aus dem vierten Stock in die Tiefe gestürzt. Es zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und starb in einer Klinik.

Tragisches Unglück im Westen von Hagen: Ein Kleinkind (19 Monate) ist in der Straße Hasperbruch aus einem Fenster im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und direkt vor dem Gebäude auf dem Gehweg aufgeschlagen. Das Mädchen fiel 18 Meter in die Tiefe, zog sich schwerste Verletzungen zu und starb am Abend in einer Klinik.

Vor dem Haus wurde das schwerstverletzte Kind zunächst erstversorgt. Um es vor Gaffern zu schützen, hatte die Feuerwehr Hagen einen Sichtschutz aufgebaut. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete auf dem Parkplatz eines benachbarten Unternehmens. Das Mädchen wurde in einer Krankenhaus gebracht, wo Ärzte um sein Leben kämpften. Am Abend erlag es nach Angaben der Polizei seinen Verletzungen.

Die genaueren Umstände des Unglücks sind jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zweites Unglück dieser Art

Es ist das zweite Unglück dieser Art in Hagen innerhalb kürzester Zeit. Erst am Donnerstag war ein Kind in einem Mehrfamilienhaus in der Hagener Innenstadt ebenfalls aus dem vierten Stock auf einen Hinterhof gestürzt.

Es musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Essener Spezialklinik geflogen. Das zweijährige Mädchen hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Im Klinikum muss es bis heute behandelt werden. Über seinen jetzigen Gesundheitszustand macht das Krankenhaus keine Angaben.

