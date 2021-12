Hagen: Kinder finden Wasserleiche an Schulhof in Haspe

Beim Spielen haben Grundschulkinder in Hagen am Montagvormittag eine Wasserleiche gefunden. Die Leiche trieb in der Ennepe.

Haspe. Grundschulkinder haben in Haspe beim Spielen in der Pause eine Wasserleiche gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Kinder haben beim Spielen auf einem Schulhof in Hagen eine Wasserleiche entdeckt, die in der Ennepe trieb. Eine hinzugerufene Lehrkraft verständigte umgehend die Polizei. Strömungsretter der Feuerwehr mussten die männliche Leiche am Montagmittag aus dem Wasser bergen. Die Kinder hatten die Leiche in der Pause entdeckt – unmittelbar über der Ennepe gelegen befindet sich ein Sandkasten.

Kinder einer Grundschule haben am Montagvormittag in der Pause in der Ennepe eine Leiche gefunden. Foto: Alex Talash

“Weder zur Identität noch zur Todesursache liegen aktuell Erkenntnisse vor“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Körper wird jetzt durch die Gerichtsmedizin untersucht, Es soll sich nach Informationen der Redaktion um eine männliche Person handeln, die einen großen Teddybären in der Hand hielt.

