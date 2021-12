Am kommenden Wochenende bliebt das Impfzentrum in der Hagener Stadthalle für die Kinder unter zwölf Jahren reserviert.

Corona in Hagen

Corona in Hagen Hagen: Kinder-Impfwochenende in der Stadthalle

Hagen. Adventsimpfen für Kinder in der Hagener Stadthalle: Am vierten Adventswochenende ist der Nachwuchs unter zwölf Jahren exklusiv an der Reihe.

Wer noch in diesem Jahr eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung gegen das Coronavirus erhalten möchte, kann in Hagen zwischen verschiedenen Impfmöglichkeiten wählen. Das Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, ist heute, 14. Dezember, Mittwoch, 15. Dezember, von Montag, 20. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, sowie von Montag, 27. Dezember, bis Dienstag, 28. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Dafür haben dann am vierten Adventswochenende die jüngeren Mädchen und Jungen absoluten Vorrang: An dem Wochenende von Freitag, 17. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember, finden im Impfzentrum nur Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren nach vorheriger Terminbuchung statt.

Weihnachtsmarkt-Zelt bleibt geöffnet

Alternativ können Personen über zwölf Jahren auch das Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt aufsuchen. Das Impfangebot auf dem Weihnachtsmarkt gilt noch bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils täglich von 12 bis 18 Uhr. Sowohl das Impfangebot im Impfzentrum als auch die Schutzimpfung auf dem Weihnachtsmarkt ist mit oder ohne vorherige Terminbuchung möglich. Interessierte können über die Internetseite www.terminland.de/impfzentrum-hagenTermine buchen. Ohne Termin muss gegebenenfalls mit einer Wartezeit gerechnet werden.

Die Auffrischungsimpfung kann bei Personen über 18 Jahre ab fünf Monaten nach der letzten Impfung erfolgen. Aufgrund eines neuen Erlasses des Landes Nordrhein-Westfalen werden keine Personen abgewiesen, deren Impfung weniger als fünf Monate zurückliegt. Die Boosterimpfung kann frühestens vier Wochen nach der Zweitimpfung erfolgen.

Eine individuelle Beratung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgt vor Ort. Alle Infos rund um die Coronaschutzimpfung gibt es auf www.hagen.de/hagenimpft.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen