Hagen: Kinder-Team sucht Unterstützung für Baby-Besuche

Hagen. Willkommen in Hagen: Das Team des Kinderschutzbundes möchte gerne bei allen Familien mit Babys vorbeischauen – aber das Team braucht Verstärkung.

Die Willkommensbesucherinnen des Kinderschutzbundes Hagen rund um ihre Koordinatorin Ariane Ibing trafen sich jetzt zu ihrem diesjährigen Jahresabschluss auf dem Weihnachtsmarkt. Ibing hat den Bereich der Frühen Hilfen im April 2021 übernommen und ist seither Ansprechpartnerin für Eltern mit Fragen rund um das Thema Baby.

Bereits seit 2008 sind die Willkommensbesucherinnen des Kinderschutzbundes im Auftrag der Stadt Hagen unterwegs und haben die Aufgabe, alle Eltern mit einem Neugeborenen zu besuchen. Doch die steigenden Geburtenzahlen und Rückläufigkeit der Ehrenamtlichen stellen das Team zunehmend vor große Herausforderungen. So sehr, dass die zehn Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes dringend Verstärkung benötigen. Konnte man vor Corona noch fast allen Familien ein Besuchsangebot machen, sind es aktuell nur noch etwa 60 bis 70 Prozent der Eltern, die zusammen mit dem Glückwunschbrief von Oberbürgermeister Erik O. Schulz ein direktes Besuchsangebot zugeschickt bekommen. Die restlichen Familien haben aber die Möglichkeit sich beim Kinderschutzbund zu melden und zu einem späteren Zeitpunkt auf Wunsch einen Termin zu erhalten.

Wunsch nach Informationen

Dachte man zu Beginn des Projektes noch, dass viele Eltern vielleicht keinen Besuch haben möchten, hat sich in den Jahren gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Wunsch nach der Möglichkeit sich auszutauschen und zu informieren zieht sich durch alle sozialen Schichten. Bei mittlerweile 1800 bis 2000 Geburten pro Jahr ist das eine Kraftanstrengung für das Team des Kinderschutzbundes. Gestartet wurde damals mit etwa 1400 bis 1500 Geburten.

Vor allem Eltern, deren Kinder während der Pandemie geboren wurden, klagen darüber, dass es kaum bis gar keine Angebote gab und somit auch keine Hilfen für Eltern mit Babys oder kleinen Kindern. Seit Sommer 2021 finden wieder durchgängig Besuche statt und Eltern bekamen so wichtige Informationen.

Empathie ist gefragt

Der Kinderschutzbund freut sich über engagierte Frauen, die ehrenamtlich in ihrem Stadtteil junge Familien mit Baby besuchen möchten. Ein gutes Einfühlungsvermögen sowie die Bereitschaft, einmal monatlich abends an einem Fortbildungsprogramm und Erfahrungsaustausch teilzunehmen, werden vorausgesetzt. Die Besuche bei den Eltern mit Babys erfolgen dann bei freier Zeiteinteilung.

Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat, ist herzlich eingeladen zu einem Infogespräch am Montag, 16. Januar um 17 Uhr im „Haus für Kinder“, Potthofstraße 20. Ariane Ibing, Fachpädagogin für die Willkommensbesuche, wird an diesem Abend für alle Fragen rund um dieses Thema zur Verfügung stehen. Voranmeldungen werden unter Telefon 02331/3860890 oder E-Mail: hilfe@kinderschutzbund-hagen.de

