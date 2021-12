Hagen: Kinder treten gegen Bus – Fahrten wieder eingestellt

An dieser Haltestelle in Hagen-Wehringhausen gibt es immer wieder Probleme mit randalierenden Kindern.

Wehringhausen. In Hagen-Wehringhausen gibt es Dienstag schon wieder Probleme mit randalierenden Kindern und Jugendlichen. Die Fahrten werden erneut eingestellt.

Nachdem es bereits über die Weihnachtsfeiertage in Hagen massive Probleme gab, musste nun schon wieder der Busbetrieb in Wehringhausen eingestellt werden: „Aufgrund von Vandalismus kann die Haltestelle Akku Hawker von den Linien 542 und NE 3 bis Betriebsschluss nicht bedient werden“, schreibt die Hagener Straßenbahn auf ihrer Seite. Auch die Linie 511 vom VER fahre die Haltestelle nicht mehr an.

Immer wieder machen dort randalierende Kinder Probleme: Sie attackierten die Linienbusse in Wehringhausen. So auch am Dienstag. Gegen 15.30 sei es erneut zu Vorfällen gekommen, bestätigt Dirk Thorbow, Sprecher der Hagener Straßenbahn. Kinder hätten gegen den Bus getreten und seien auf die Fahrbahn gesprungen, als der Bus angefahren ist. Außerdem betätigten sie den Notfalltüröffner, der sich außen am Bus befindet. „Daher haben wir die Fahrten für den restlichen Tag eingestellt“, so Thorbow.

Randalierende Kinder in Wehringhausen: Polizei im Einsatz

Auch die Leitstelle der Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass es einen Einsatz in Wehringhausen gegeben hat. „Es wurden Schwierigkeiten vor Ort gemeldet“, sagt ein Sprecher. Kinder hätten dort gestanden und der Busfahrer sei verunsichert gewesen. Die Beamten hätten die Situation beruhigen können.

Ein Rückblick: Bereits mehrfach hat es in Wehringhausen Vorfälle gegeben – allerdings immer in den Sommermonaten. In der Vergangenheit traten Kinder und Jugendliche gegen die Karosserie und schleuderten Müllsäcke gegen die Kotflügel. Sie sollen teilweise sogar absichtlich vor die Busse gesprungen sein oder rollende Einkaufswagen gegen anfahrende Busse geschubst haben. Wie Dirk Thorbow, Sprecher der Hagener Straßenbahn, bestätigt, setzt die Linie immer am Folgetag ihre Fahrten ganz normal fort, bei Problemen allerdings wird sie umgeleitet – auch um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen