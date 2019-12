Hagen: Kindergartenleiterin geht nach 45 Jahren in Ruhestand

Die Kinder seien immer Kinder geblieben, sagt Gudrun Schneider. Vieles habe sich mit den Jahren verändert, das Selbstverständnis der Erzieherinnen, die Rolle der Eltern, das Anforderungsprofil eines Kindergartens: „Nur die Kinder sind, was sie immer waren: Kinder.“

Das sagt sie jetzt, nach 45 Jahren als leitenden Erzieherin im Kindergarten St. Meinolf in Altenhagen. Als Gudrun Schneider 1974 ihre Stelle antrat, war sie erst 20 Jahre alt. Willy Brandt war Bundeskanzler. Franz Beckenbauer Kapitän der deutschen Nationalelf, die damals Weltmeister wurde. Hohenlimburg gehörte noch nicht zu Hagen. Aber die Kinder waren Kinder.

Arbeit hat sich verändert

An dieser Gewissheit konnte sich Gudrun Schneider stets orientieren. Als neue Berufsbezeichnungen aufkamen und man ihr sagte, sie sei jetzt nicht mehr Kindergärtnerin, sondern Erzieherin: „Ich war entsetzt, weil es diesen schönen, treffenden Ausdruck plötzlich nicht mehr geben sollte.“

Als ihr blutjung die Leitung des Kindergartens anvertraut wurde und sie mit wesentlich älteren Kolleginnen auskommen musste: „Es lief nicht immer alles reibungslos, aber ich hatte das Glück, ein gutes Team um mich zu haben. Und man traute mir die Aufgabe zu.“

Als Bildungsdokumentation, Entwicklungsgespräche und Qualitätsmanagement Einzug hielten im Kindergarten: „Die Arbeit hat sich sehr verändert, die Anforderungen sind von Jahr zu Jahr gestiegen.“

Als immer mehr Frauen berufstätig wurden und sich der Kindergarten in eine Tagesstätte verwandelte: „Vor allem die Aufnahme von unter Dreijährigen und der damit verbundene Umbau war eine große Herausforderung.“

Sogar im Gebäude gewohnt

Gudrun Schneider hat sich mit ihrer Arbeit und mit dem Kindergarten am Pfefferstück, den sie geprägt hat wie niemand sonst, identifiziert. Drei Jahre lang hat sie sogar in dem Gebäude gewohnt, zu dem damals ein Appartement gehörte.

Die Kinder, die sie in ihren letzten Jahren betreute und erzog, waren die Enkel jener Kinder, die sie in den 70er Jahren umsorgt hatte. „Wenn man an den Kindergarten gedacht hat, dann hat man auch gleich an Frau Schneider gedacht. Beide waren irgendwie eins“, beschreibt Iris Hasken, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands der St.-Meinolf-Gemeinde, die Rolle der langjährigen Leiterin.

Tagesstätte mit Vollverpflegung

Gudrun Schneider hat sich auf dem Weg vom Kindergarten, in dem die Kinder mittags von den Müttern zum Essen abgeholt und um 14 Uhr nochmal für zwei Stunden zurückgebracht wurden, zur Tagesstätte mit Vollverpflegung auch persönlich weiterentwickelt und -gebildet. Sie sei überrascht gewesen, wie gut es einem Kind tun könne und wie groß seine Entwicklungsschritte seien, wenn es mit zwei Jahren aufgenommen werde: „Mir war es immer wichtig, dass die Kinder ihren Entdeckungsdrang ausleben können, dass sie selbstständig und selbstbewusst werden. Dass sie spielen und dabei fürs Leben lernen.“

Infobox Insgesamt 65 Kinder Der Meinolfkindergarten liegt zwischen Altenhagen und Loxbaum in unmittelbarer Nähe der St. Meinolf Kirche. Im Kindergarten werden insgesamt 65 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in drei Gruppen betreut. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr. Kontakt: 02331-81914.

Als die Kinder und die Erwachsenen Gudrun Schneider in den Ruhestand verabschiedeten, sagte sie: „Es wird Veränderungen geben, das finde ich auch richtig. Aber ich hoffe, für die Kinder wird es in meinem Sinne weitergehen.“

Dafür bietet Natalie Knaps (38), ihre Nachfolgerin, die Gewähr. Sie war zuvor die Stellvertreterin von Gudrun Schneider. Aber zum ersten Mal begegnet sind sie sich vor über 30 Jahren, als Natalie Knaps noch ein Kind war und den Kindergarten St. Meinolf besuchte.