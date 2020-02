Hagen: Kindergeschäft mit Mode von Pepe und Calvin Klein

Manchmal hören sie schon Einwände wie „Das ist ja Wahnsinn. Eine Leinenhose für ein kleines Mädchen für 90 Euro“, doch darauf reagieren sie gelassen. „Qualität hat ihren Preis und unsere Garderobe ist langlebig“, sagen Tutta Wigge und Andrea Skarpos. Die beiden – Mutter und Tochter – betreiben seit über acht Jahren das Kinder- und Jugendmodengeschäft „Casita“ in der Hochstraße 94.

Umzug in die Elberfelder Straße 57

Momentan befinden sich die Geschäftsfrauen im Umzugsstress, „ab Donnerstag, 27. Februar, ist unser Standort in der Elberfelder Straße 57“, sagt Andrea Skarpos mit Vorfreude in der Stimme.

Von dem Umzug aus der Seitenlage in die untere Fußgängerzone erhoffen sich Mutter und Tochter mehr Laufkundschaft, „außerdem befinden wir uns mit dem Theater, der Boutique Sören und dem Trend-Restaurant ,Hans im Glück’ in guter Gesellschaft.“

Bei „Casita“ laufen trendige Marken wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein besonders gut. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die „Casita“-Inhaberinnen bieten auch in ihrem neuen Store einen lässigen, urbanen Style an, „wir sind auf Trendlabels spezialisiert.“ Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pepe Jeans, G-Star, Parajumpers oder Scotch & Soda heißen die Marken, die die Kunden in Regalen und an Ständern finden.

„Wir verkaufen auch Labels, die auf Nachhaltigkeit setzen“, unterstreicht Andrea Skarpos. Beispiele? „,American Outfitters 76’ bietet Kinder- und Jugendmode aus Seide, Leinen und Baumwolle an. ,Sanetta’ ist ein Hersteller für zertifizierte, nachhaltig gefertigte Babymode.“

Power-Flex-Jeans von Pepe

Aber zurück zu den Preisen: Für eine Jungen- oder Mädchenjeans 70 Euro aufzurufen, ist nicht ohne. „Stimmt, doch unsere Power-Flex-Jeans von Pepe sind bei Kids und Teens beliebt, da sie total bequem sind und sich dem Körper sofort anpassen“, kontert Andrea Skarpos. Natürlich könne man auch bei junger Mode mixen: „Eine günstige Jeans von H&M kombiniert mit einem Markenpulli von Tommy Hilfiger – und fertig ist ein trendig-junges Outfit.“

Tutta Wigge nickt: „Außerdem lebt ein hochwertiges Kleidungsstück länger und kann von Geschwisterkindern weitergetragen werden. An der Binsenweisheit ,Ich bin nicht reich genug, um billig einzukaufen’ ist eine Menge dran.“

Von Influencern gepusht

Dass Kindermode mehr als funktional und praktisch sein muss, ist kein Geheimnis. „Gute Schnitte aus Damen- und Herrenkollektionen schaffen es auch in die Kinder- und Teenskollektionen“, sagt Tutta Wigge. Sie stammt ursprünglich aus der Stahlbranche („Ich bin eine echte Quereinsteigerin“) und ist bei „Casita­“­ hauptsächlich für das Kaufmännische zuständig, ihre Tochter ist der kreative Part.

„Es gibt italienische Labels, die verkaufen sich nicht aufgrund ihrer Qualität, sondern dadurch, dass sie von Influencern und Bloggern gepusht werden. Da kostet ein Kinder-Sweatshirt locker 500 Euro. Aber das ist nichts für uns. Wir verkaufen zwar exklusive Garderobe, doch unser Preisleistungsverhältnis stimmt“, unterstreicht Andrea Skarpos.

Der Unterschied von Kids- und Teens-Mode? „Bei jüngeren Kindern und Grundschülern wählen die Mütter aus. Ab der weiterführenden Schule läuft alles anders, Fünftklässler wollen aussehen wie Oberstufenschüler und möchten selbst bestimmen, was sie anziehen.“

Trends fürs Frühjahr? Neonfarben, Batikoptik, Hoodies, Cargojeans und Flatterhosen – Hauptsache, das Material ist leicht.