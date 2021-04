Polizei in Hagen Hagen: Kinderräuber überfallen in Haspe einen Zwölfjährigen

Haspe. Ein Zwölfjähriger ist in Haspe von zwei etwa zehnjährigen Jungen überfallen worden. Wer kann Hinweise auf die Kindertäter geben.

Die Hagener Polizei fahndet nach Kinderräubern aus Haspe. Ein 12-Jähriger ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Quambusch Opfer eines versuchten Straßenraubs geworden.

Der Schüler gab an, einen Supermarkt auf der Enneper Straße verlassen zu haben, vor dem sich eine Gruppe von Kindern aufhielt. Während der Zwölfjährige in Richtung Nordstraße und dann zum Bolzplatz im Bereich der Buswendeschleife, an der Straße Jungfernbruch ging, versuchten ihm zwei etwa Zehnjährige seine Gürteltasche zu entwenden. In dieser befanden sich sein Handy und Portemonnaie. Er hielt die Tasche fest, so dass der Versuch misslang. Die Jungen schubsten ihn daraufhin gegen einen Zaun und schlugen ihm unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Sie forderten ihn noch einmal auf, die Tasche loszulassen. Anschließend verschwanden sie sich in Richtung der Enneper Straße.

Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Er gab an, dass die etwa zehnjährigen Jungen eine rote und eine blaue Jacke getragen hätten. Hinweise an die Polizei: 986 2066.