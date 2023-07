Bei einem Streit in einem Kiosk muss am Sonntagnachmittag die Polizei eingreifen.

Polizei in Hagen Hagen: Kioskbetreiber greift bei Streit zur Waffe

Hagen-Mitte. Eine selbstgebastelte Waffe ist am Sonntag bei einem Streit in einem Hagener Kiosk zum Einsatz gekommen.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Sonntagnachmittag in der Hagener Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung eskaliert, bei der einer der Männer seinen Gegenüber mit einer selbst gebauten Waffe bedroht hat. Ein 21-jähriger Mann betrat gegen 17.45 Uhr einen Kiosk in der Frankfurter Straße und traf dort auf den 36-jährigen Betreiber. Aus noch nicht geklärten Gründen entstand aus der Begegnung eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern.

Eisenstange mit Klinge

Dabei griff der 36-Jährige nach einer hinter dem Verkaufstresen liegenden Eisenstange, an der vorne eine Messerklinge angeklebt war. Ein Zeuge, der sich in dem Kiosk aufhielt, nahm die Stange vorsichtshalber an sich und versteckte sie. Anschließend entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei denen auch Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen wurden. Der 36-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte stellten die selbst gebaute Waffe sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der gegenseitigen Körperverletzung ein.

