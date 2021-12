Hagen: Kirchen senden ökumenische Botschaften zum Fest

Dechant Dieter Aufenanger (links) und Superintendent Henning Waskönig (rechts) freuen sich, dass sie auch in diesem Jahr eine gemeinsame Weihnachtsbotschaft zu den Menschen in Hagen bringen.

Hagen. Mit einer gemeinsamen Botschaft zu Weihnachten wenden sich die Kirchen in Hagen an die Menschen. Dazu gibt es ein besonderes Weihnachtslied.

Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es auch in 2021 eine gemeinsame Weihnachtsbotschaft des Evangelischen Kirchenkreises Hagen und des Katholischen Dekanats Hagen-Witten. „Stille Nacht? Heilige Nacht!“ – so steht es ganz zentral auf einem dazu entworfenen Plakat, das nicht nur in den Kirchengemeinden im Raum Hagen zu sehen sein wird. Auch an vielen Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet können die Menschen den ökumenischen Weihnachtsgruß finden.

Die Kraft der Heiligen Nacht

Die Idee: „Hinter der Stillen Nacht steht bewusst das Fragezeichen“, so Superintendent Henning Waskönig. „Für viele Menschen wird der Heiligabend vielleicht gar nicht still, für manche sogar viel zu laut und für andere wiederum viel zu leise sein.“

Etwas aber könne die Menschen einen: „Wer die frohe Botschaft hört, kann die Kraft der Heiligen Nacht erfahren“, erklärt Dechant Dieter Aufenanger die gemeinsamen Gedanken der beiden großen christlichen Kirchen im Raum Hagen. „Wir freuen uns, dass wir diese Botschaft wieder gemeinsam zu den Menschen bringen.“

Weihnachtslied hinter dem QR-Code

Wer sich ein wenig Zeit für das Plakat nimmt, wird einen QR-Code entdecken, hinter dem sich wiederum ein Musikstück verbirgt. Der Popkantor des Evangelischen Kirchenkreises Sven Bergmann hat dazu gemeinsam mit Sänger Michael Finthammer eine besondere Version von „Stille Nacht“ eingespielt – mit allen sechs Strophen. Drei davon sind vertraut, die anderen drei eher unbekannt. „Was den inhaltlichen Faden wieder aufnimmt“, sagt Dieter Aufenanger.

Denn: „Die stille Nacht, die heilige Nacht ist nicht für alle Menschen gleich; aber sie hält für alle Menschen eine Botschaft bereit“, ergänzt Henning Waskönig. Zu diesem besonderen Lied hatten sich die beiden Oberhäupter der Kirchen in Hagen zu Beginn der Adventszeit gegenüber unserer Zeitung geäußert: „Ich bin glücklich, wenn die Menschen dieser Sehnsucht nachgeben“, hatte Superintendent Henning Waskönig mit Blick auf eine Zunahme der Kirchenbesucher an den Feiertagen erklärt. „Wenn sie dann sagen: Da ist etwas, das mich anspricht. Und wenn es am Ende das gemeinsame Singen von ,Stille Nacht, heilige Nacht’ ist.“

Besondere Bedeutung eines populären Weihnachtsliedes

Auch Dechant Dieter Aufenanger hatte die besondere Bedeutung des populären Weihnachtsliedes hingewiesen: „Wenn dieses Lied nicht kommt, ja, dann fehlt etwas. Das Lied ist nicht kitschig. Es ist auch nicht so, als passe das nicht mehr in die Zeit. Wenn die Menschen in die Kirche kommen, dann ist es doch meine Aufgabe, die Sehnsucht noch mehr zu entfachen, das Mystische, das Heilige dieser Nacht auch nahezubringen.“

