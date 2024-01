Hagen: Kita-Träger ohne Luft zum Investieren

Mit der Eröffnung der größten Kita der Stadt an der Lange Straße in Wehringhausen mit acht Gruppen und 145 Plätzen ist der Verwaltung nur bedingt ein Befreiungsschlag gelungen. In Hagen fehlen weiterhin 219 U-3- sowie 562 Ü3-Plätze - vorzugsweise in der Innenstadt.