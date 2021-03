Hagen: Kita- und Schulbetrieb ab Mittwoch eingeschränkt

Hagen. Rolle rückwärts im Hagener Schul- und Kitabetrieb. Tausende Kinder, Eltern und Lehrer müssen sich wieder auf Einschränkungen einstellen.

Was für ein Hickhack aus Sicht Tausender Kita-Kinder, Schüler, Erzieher, Lehrer, Eltern und Großeltern in Hagen. Nach dem erst Ende Februar die Schulen wieder geöffnet hatten und in Kitas am 8. März der eingeschränkte Pandemie-Betrieb aufgehoben wurde, kommt jetzt wieder die Rolle rückwärts. Die Stadt Hagen wird die Kitas und Schulen ab Mittwoch für den Großteil der Hagener Kinder und Jugendlichen wieder dicht machen. In den Kitas herrscht dann eingeschränkter Pandemiebetrieb, in der Grundschule Wechselunterricht und für die Sekundarstufe I Distanzunterricht. Lediglich Abschlussklassen werden wie gewohnt unterrichtet. Grünes Licht aus Düsseldorf hatte die Stadt dafür aber am Montagabend noch nicht.

Brief an die Bildungsministerin blieb unbeantwortet

Schon vor einer Woche hatte Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz genau das gegenüber der Landesregierung gefordert. Angesichts des anhaltend hohen Inzidenzwertes sei es unverantwortlich, die Schulen weiter offen zu halten. Sein Brief an die Bildungsministerin blieb unbeantwortet. Gestern lag der Inzidenzwert in Hagen dann weiterhin viel zu hoch bei 157,4. Die Stadt zog die „Notbremse“, die in solchen Fällen eigentlich auch angedacht ist und verfügte die Einschränkung von Kita- und Schulbetrieb ab kommendem Mittwoch.

Die Maßnahmen wurden zur Herstellung des Einvernehmens an das Land übermittelt; bis Montagabend lag eine abschließende Rückmeldung aus Düsseldorf allerdings noch nicht vor. Oberbürgermeister Erik O. Schulz: „Wir halten ein abgestimmtes Vorgehen mit dem Land zwar grundsätzlich für wichtig, aber gehandelt werden muss angesichts der immer weiter steigenden Fallzahlen in Hagen jetzt!“

Abschlussklassen ausgenommen, Museen werden nicht wieder öffnen

Auf Initiative der Schulleitungen kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, weiterhin angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen der Schule zu bearbeiten. Allen Schülerinnen und Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen erfolgreichen Abschluss ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, wird Präsenzunterricht ermöglicht. Zu Förderschulen und Schulen des Gemeinsamen Lernens heißt es: „Schüler, auch in höheren Altersstufen, die nicht ohne Betreuung zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen können, haben im Rahmen der personellen Möglichkeiten der Schulen einen Anspruch auf eine Betreuung in der Schule.“

Eingeschränkter Pandemiebetrieb und ein Appell an die Eltern

Die Hagener Kitas kehren ab dem morgigen Mittwoch wieder zum eingeschränkten Pandemiebetrieb zurück. Es gilt der dringende Appell, dass Eltern ihre Kinder, im Sinne der Kontaktvermeidung möglichst selbst betreuen. Die Kindertageseinrichtungen bleiben jedoch grundsätzlich geöffnet. Ob Eltern das Angebot in Anspruch nehmen, entscheiden sie eigenverantwortlich. Der Betreuungsumfang für jedes Kind wird in Kitas um zehn Wochenstunden eingeschränkt. Der Krisenstab der Stadt Hagen appelliert an die Eltern, denen es kurzfristig möglich ist, ihr Kind bereits sofort privat zu betreuen.

Das Kunstquartier mit dem Emil Schumacher Museum und dem Osthaus Museum Hagen, der Hohenhof, das Museum Wasserschloss Werdringen und das Hagener Stadtarchiv bleiben entgegen der Planungen der vergangenen Woche weiterhin für Besucherinnen und Besucher geschlossen.

Weitere Maßnahmen diskutiert, Umsetzungen aber noch in der Schwebe

Weitere mögliche Maßnahmen hat der Krisenstab im Rahmen seiner Sitzung am Montagnachmittag bereits inhaltlich diskutiert. Welche davon umgesetzt werden, ist abhängig von den Ergebnissen der Bund-Länder-Abstimmung, die sich bis zum gestrigen Abend zog.

Bis Ergebnisse aus dieser Konferenz immer in den Kommunen wirksam werden und tatsächlich in die Corona-Schutzverordnungen der Länder übergehen, vergehen in der Regel einige Tage. Unsere Zeitung berichtet auch online sofort über neue Entwicklungen in diesem Bereich unter www.wp.de/hagen