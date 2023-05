Hagen: Kleiner Bach im Lennetal ist mit Öl verseucht

Die Feuerwehr Hagen hat Ölsperren errichtet, damit das Öl nicht in die Lenne gelangen kann.

Lennetal. Der Rohrspringbach im Lennetal ist mit Öl verseucht. Ursache noch unklar. Polizei, Feuerwehr und Umweltamt der Stadt Hagen waren vor Ort.

Der kleine Rohrspringbach, der auf Höhe der Buschmühlenstraße an der Ecke zur Profilstraße in die Lenne führt, ist mit Öl verseucht. Das Problem wurde bereits vorgestern entdeckt, wie die Stadt Hagen mitteilte. Die Polizei und die Feuerwehr waren im Einsatz. Auch das Umweltamt der Stadt Hagen wurde hinzugezogen.

Der Entsorgungsbetrieb Lobbe wurde mit der fachgerechten Entsorgung und Reinigung des Baches beauftragt. Nach Angaben der Stadt wurde das Öl teilweise bereits abgesaugt. Aktuell befinden sich Ölsperren und spezielle Saugtücher in dem kleinem Gewässer, die verhindern, dass das Öl in die Lenne gelangt.

Verursacher noch nicht gefunden

Diese Vorkehrungen werden nun einige Tage bestehen bleiben. Am Wochenende will die Stadt in Zusammenarbeit mit Lobbe den bisherigen Fortschritt der Reinigung begutachten und mögliche weitere Schritte besprechen.

Der Verursacher der Verschmutzung konnte bislang nicht gefunden werden. Vermutet wird, dass das Öl aus einem Rohr in den Bach gelangte, da das Wasser vor Eintreten in das Rohr noch sauber und ölfrei sei, wie die Stadt erklärte.

