Zu einem Verkehrsunfall ist es in Hagen-Emst in der Schultenhardtstraße gekommen.

Unfall Hagen: Kleintransporter rollt plötzlich in ein anderes Auto

Emst. Als der Mann aussteigt, rollt plötzlich der Transporter los. Beim Versuch, die Fahrt zu stoppen, wird der Fahrer selbst verletzt.

Ein Kleintransporter ist in ein geparktes Auto gerollt, der Autofahrer ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 8 Uhr in Hagen-Emst.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt ein 67-Jähriger mit dem VW im Kreuzungsbereich Schultenhardtstraße/Am Waldesrand und stieg aus dem Fahrzeug aus.

Treppe, Geländer und Mülltonne beschädigt

Der VW geriet anschließend ins Rollen, der Mann aus Breckerfeld versuchte den Kleintransporter noch aufzuhalten, bei dem Versuch kam er jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der VW rollte im weiteren Verlauf in eine Einfahrt, in der es zum Zusammenstoß mit einem Golf kam. Darüber hinaus wurden eine Treppe, das dazugehörige Geländer sowie eine Mülltonne beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 25.000 Euro.

