Hagen: Kokain – Fahrer rollt in Gebüsch und fällt aus Wagen

Haspe. Geradezu zugedröhnt ist ein Fahrer in Hagen-Haspe aus seinem Auto gefallen. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann noch viel mehr fest.

Am späten Dienstagabend beobachteten Zeugen auf einem Parkplatz in Hagen-Haspe einen alkoholisierten Autofahrer, der in ein Gebüsch fuhr und anschließend aus dem Auto fiel. Die beiden Männer riefen die Polizei gegen 23.30 Uhr zu dem Parkplatz an der Berliner Straße. Sie sagten den Beamten, dass der Fahrer eines weißen Audi zunächst rückwärts in ein Gebüsch gefahren ist, das Auto dann wieder in eine Parklücke versetzt hat und anschließend aus dem Fahrzeug fiel.

Unter Kokain-Einfluss

Als die Polizisten den 23-jährigen Fahrer kontrollieren wollte, saß er wieder auf dem Fahrersitz seines Autos. Beim Aussteigen schwankte er stark und den Beamten fiel sofort Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille an. Weiterhin schlug ein Drogentest auf Kokain und Amphetamine an. Eine Abfrage der Personalien des 23-Jährigen brachte außerdem das Ergebnis, dass gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot vorliegt. Der zeitweise aggressive Mann musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

+++ Lesen Sie auch: Getestet – Viele Hagener entdecken plötzlich diesen Volme-Spot für sich +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen