Hagen: Kollision auf der Marktbrücke sorgt für Verkehrschaos

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Marktbrücke kommt es derzeit auf den Hagener Innenstadtring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In Fahrtrichtung Finanzamt ist eine Spur blockiert, in der Gegenrichtung steht gar kein Fahrstreifen zur Verfügung, so dass der Verkehr in Richtung Stadthalle abgeleitet wird. Ursache für die Behinderungen ist die Kollision zwischen einem Opel-Corsa und einem Lkw. Aufgrund des Unfalls prallte der Kleinwagen gegen das Brückengeländer der Marktbrücke und sorgte dort für erhebliche Beschädigungen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.