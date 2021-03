Hagen: Kommissar Zufall stellt gesuchten Verbrecher

Bei einer Personenkontrolle in Boele hat die Polizei am Montagabend den richtigen Riecher.

Polizei in Hagen

Boele. Einen gesuchten Verbrecher kann die Polizei am Montagabend bei einer Personenkontrolle in Boele stellen. Hier die ganze Geschichte.

Einen gesuchten Verbrecher hat die Polizei am Montagabend in Boele festnehmen können. Gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Dortmunder Straße einen 35-jährigen Hagener. Er machte zunächst widersprüchliche Angaben zu seinen Personalien und hatte keinen Ausweis dabei.

Die Beamten begleiteten den Mann daraufhin zu seiner Wohnung, wo sich letztlich herausstellte, dass er einen falschen Namen angegeben hatte. Bei der Überprüfung der richtigen Personalien wurde der Grund für die Lüge dann schnell deutlich: Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, so dass er prompt hinter Gitter wanderte.