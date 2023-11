Nahverkehr Hagen: Kostenloser Busverkehr in der Adventszeit

Hagen An den Adventswochenenden fahren die Hagener kostenfrei mit dem Bus. Die Hagener Straßenbahn bietet diesen Service an.

Keine aufwendige Parkplatzsuche, sondern kostenlos mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt fahren oder die Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt erledigen: Das ist an den vier Adventswochenenden möglich. Im gesamten Stadtgebiet können Hagenerinnen und Hagener sowie Gäste von außerhalb am ersten (2. und 3. Dezember), zweiten (9. und 10. Dezember), dritten (16. und 17. Dezember) und vierten Adventswochenende (23. und 24. Dezember) die Busse der Hagener Straßenbahn (HST) kostenlos nutzen.

Auf dieses besondere Angebot hat sich die Stadt mit der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG), die Muttergesellschaft der HST, verständigt. Das Projekt wird von der Stadt Hagen finanziell unterstützt. Gemeinsam möchten die Organisatoren ein Zeichen für die Mobilitätswende setzen und den Öffentlichen Personennahverkehr stärken. Gleichzeitig soll mit dem Angebot den Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern aus dem Umland die Adventszeit verschönert und ihnen eine Möglichkeit gegeben werden, die Einkaufsmöglichkeiten der Innenstadt bequem zu erreichen.

Außerhalb des Hagener Stadtgebietes benötigen die Fahrgäste für die Mitfahrt ein gültiges Ticket. Auf den Linien der Nachbarverkehrsunternehmen BVR, MVG und VER, welche im Hagener Stadtgebiet verkehren, gilt keine kostenlose Mitfahrt. In den betroffenen Linien muss bei Antritt der Fahrt ein gültiger Fahrschein vorhanden sein. Gleiches gilt für die Züge auf Hagener Stadtgebiet.

