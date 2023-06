Hagen: Kradfahrer verletzt – Frau macht sich aus dem Staub

Hagen-Mitte. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise: Gefahndet wird nach eine Autofahrerin, die einen Verkehrsunfall verursacht haben soll.

Nach einer Unfallflucht mit einem Verletzten fahndet die Polizei Hagen nach einer Autofahrerin und bittet um Zeugenhinweise. Ein 19-Jähriger war am Donnerstag auf der Goldbergstraße mit einem Kleinkraftrad in Richtung Hochstraße unterwegs, um Essen auszuliefern. Gegen 18.45 Uhr wollte er an einem blauen Skoda vorbeifahren, der mit Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Als er sich unmittelbar hinter dem Auto befand, fuhr dieses unerwartet an. Der Hagener bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte zu Boden.

Der Skoda, ein blauer Kombi (älteres Modell), fuhr einfach davon. Ein Zeuge gab an, dass es sich am Steuer um eine Frau gehandelt habe. Der 19-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Polizei Hagen ermittelt jetzt wegen einer Unfallflucht. Zeugenhinweise: 02331/986 2066 zu melden. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

