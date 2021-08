Injoy-Kursleiterin Anita Schmidt ist an Krebs erkrankt. Sie hält sich tapfer und trainiert auch weiterhin regelmäßig. Jetzt kam ihr die Idee, mit ihrer Krankheit und ihrer positiven Einstellung und dem regelmäßigen Training auch andere an Krebs erkrankte Menschen zu motivieren doch weiter zu trainieren und an die Heilung zu glauben