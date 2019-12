Hagen: Künstler Peter Blindert mit 70 Jahren gestorben

Peter Blindert in seiner Produktionswerkstatt am Bergischen Ring 103.

Hagen. Er war ein Künstler, Kämpfer und Menschenfreund: Peter Blindert ist mit 70 Jahren in Hagen verstorben.

Er war ein Künstler, ein Kämpfer, ein Menschen- und Naturfreund – Peter Blindert, der am Mittwoch, 11. Dezember, nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Der beliebte Künstler ist vielen Hagenern durch seine Zeit am Stadttheater (von 1980 bis 2000 war er dort als Bühnenbildner und -plastiker beschäftigt) und durch etliche Einzel- und Gruppenausstellungen bekannt. Nicht nur in Hagen und Umgebung, sondern auch in Frankreich, Belgien, Holland, Düsseldorf und Köln hat der in Bad Münstereifel geborene und als 19-Jähriger nach Hagen gekommene kreative Mann seine Werke präsentiert.



Mehr als 35 Jahre hat Peter Blindert, den man ausschließlich in schwarz-grauer Kleidung kannte, in seiner Produktionswerkstatt am Bergischen Ring 103 gearbeitet. In diesem kreativen Chaos – ausgedehnt auf drei Stockwerke – hat er Bilder, Zeichnungen, Skizzen, Objekte, Skulpturen und Installationen geschaffen.

2017 und 2018 fanden in den verwunschenen Räumlichkeiten die letzten Ausstellungen statt, und es wurden dort zahlreiche seiner Werke versteigert. „Den Erlös in fünfstelliger Höhe hat Peter Blindert dem Allerwelthaus gespendet“, erinnert sich Christa Burghardt, eine gute Freundin des Künstlers.

Beigesetzt wird Peter Blindert erst im neuen Jahr; die Trauerrede wird, so der Plan, sein langjähriger Wegbegleiter Werner Hahn halten.