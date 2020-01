Wehringhausen. Das Pelmke-Kulturzentrum in Hagen-Wehringhausen verfügt seit kurzem über eine Künstlerwohnung. Dort können Kreative für kleines Geld übernachten.

Hagen: Künstlerwohnung unterm Dach des Pelmke-Kulturzentrums

Die Wohnung ist nicht riesig, etwa 70 Quadratmeter groß und ziemlich verwinkelt. „Aber für uns sind die freigewordenen Räume­ Gold wert. Endlich haben wir eine eigene Künstlerwohnung, die wir anbieten können“, sagt Jürgen Breuer.

Der Geschäftsführer des Pelmke-Kulturzentrums und sein Team bieten seit Oktober die Dachgeschosswohnung der Pelmke für Übernachtungen an. „Wir sehen uns aber nicht als Alternative oder Konkurrenz zu Hotels in der Nähe, sondern als Stätte, wo Musiker, DJs oder Poetry Slammer, die bei uns auftreten, für kleines Geld ein oder zwei Nächte schlafen können.“

Bisher schliefen Künstler auf Matratzenlager

Zum Hintergrund: In mehreren Räumen des Kulturzentrums in der Pelmkestraße 14 waren seit 1987 die Caritas und die kroatische Gemeinde beheimatet. Die Caritas zog vor etwa sechs Jahren aus der Pelmke aus, die kroatische Gemeinde nutzte jedoch weiterhin Flächen samt einer Hausmeisterwohnung unterm Dach des Kulturzentrums. Bis Sommer.

„Als die Räumlichkeiten vor gut einem halben Jahr frei wurden, haben wir der Stadt Hagen als Eigentümerin des Gebäudes sofort signalisiert, dass wir Interesse an der Fläche haben“, blickt Jürgen Breuer zurück. Bislang wurden Künstler – oftmals junge, noch recht unbekannte Musiker – provisorisch in der Pelmke­ untergebracht, „auf einem Matratzenlager im Sportraum in der zweiten Etage.“

Die Dachgeschosswohnung ist praktisch und gemütlich eingerichtet. Insgesamt können dort zehn Künstler übernachten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es sei üblich, dass Gage, Catering und Übernachtung vom Veranstalter gezahlt würden, „da kommen schnell ein paar hundert Euro an Hotelkosten zusammen, aber das können wir uns kaum leisten, daher haben wir von manch einer Künstlerbuchung absehen müssen.“

Künstler sind schwer begeistert

Die Künstlerwohnung (auch als Artist Apartment bezeichnet) sorgt nun für Abhilfe. „Einige Bandmitglieder und Poetry Slammer waren die ersten, die dort gewohnt haben, und alle sind schwer begeistert und wollen wiederkommen“, freut sich Jürgen Breuer über den gelungenen Wurf, „und auch Künstleragenturen haben uns bereits ein positives Feedback gegeben.“

Der Deal mit der Stadt Hagen sei machbar gewesen, sagt der Pelmke-Chef, da besagte Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt kaum hätte angeboten werden können. „Wir haben in Eigenarbeit neue Fußböden verlegt, alle Räume gestrichen, die Toiletten erneuert und für eine komplette Einrichtung gesorgt. Das ist der Beitrag, den wir als Pelmke geleistet haben. Außerdem zahlen wir natürlich die monatlichen Nebenkosten.“

Was Auswärtige, die die Künstlerwohnung nutzen möchten, zu bezahlen haben? „Es kommt auf die Belebung an, insgesamt stehen ja zehn Betten zur Verfügung“, erläutert Jürgen Breuer. In der Regel zahle eine Einzelperson für eine Nacht 20 Euro. Wenn eine Band hingegen die komplette Wohnung miete, zahle sie für eine Nacht 150 Euro.

Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit Sitzecke, den Hingucker im Esszimmer bildet eine alte Kirchenbank, es gibt eine kleine Küche, in der sich die Künstler selbstversorgen können, und Schlafräume mit Doppelbett, Etagenbett beziehungsweise mit drei Kojen.

Im Korridor steht ein Klavier

Die Wohnung wurde praktisch eingerichtet, wobei Sarah Jung auch auf Individualität und Gemütlichkeit geachtet hat. So hat die junge Pelmke-Mitarbeiterin, die sich hauptsächlich um die Veranstaltungsplanung kümmert, aus großen Kabeltrommeln stylische Tische bauen lassen, einen Bücherschrank mit Künstler- und Musikerbiografien bestückt und im Korridor ein Klavier platziert.

„Sarah Jung klärt nun auch direkt mit den Agenturen oder Künstlern, die bei uns auftreten, ob sie unser neues Übernachtungsangebot im Haus annehmen möchten“, so Jürgen Breuer.

Das Besondere: Im Künstlerhaus in Wehringhausen können auch Kreative, die in anderen Hagener Veranstaltungsstätten auf der Bühne standen, für einen geringen Beitrag nächtigen. „Wir freuen uns auch über Gäste, die zum Beispiel im Hasper Hammer oder im Kultopia auf getreten sind. Diese Stätten haben ja keine angegliederten Künstlerwohnungen“, sagt Jürgen Breuer.

Mittlerweile habe sich alles rund um die Dachgeschosswohnung eingespielt, „nun machen wir unsere Wohnung, die uns schließlich ein Alleinstellungsmerkmal beschert, mehr und mehr in der Szene publik.“