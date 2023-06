Hagen-Kuhlerkamp: Feuer in Grundschule – niemand verletzt

Feuerwehr in Hagen

Kuhlerkamp. Ein Feuer an der Grundschule Kuhlerkamp in Hagen bekommt die Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle.

Ein Feuer in der Grundschule Hagen-Kuhlerkamp hat am Dienstagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner hatten Flammen und Rauch aus dem ersten Stock gemeldet. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr hatte den Brand, der in einem Klassenraum ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle.

Ursache noch unklar

Offenkundig hatten Spielsachen aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Da angesichts der Ferienzeit nur Handwerker und einige Lehrer im Gebäude waren, wurde niemand verletzt. Den Einsatzkräften gelang es, eine Verrußung des gesamten Gebäudes weitgehend einzudämmen.

