Hagen: Kunde vergisst an der Supermarktkasse 1000 Euro

Hagen. Ein Familienvater hat an der Kasse eines Discounters in Hagen sein Portemonnaie samt 1000 Euro liegen lassen. Ein Mitarbeiter stieß auf das Geld.

Bei den ehrlichen Mitarbeitern eines Discounters in Hagen kann sich eine Familie bedanken, dass sie 1000 Euro, die der Mann beim Bezahlen vergessen hatte, wieder zurück erhielt.

Wie die Polizei Hagen bekannt gab, meldete sich die Filialleiterin eines Lebensmitteldiscounters aus Altenhagen am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf der Wache und berichtete, dass ein Mitarbeiter an der Kasse eine Tasche gefunden habe, die dort offenbar von einem Kunden vergessen worden war. In der Tasche befand sich neben persönlichen Dingen auch ein Portemonnaie, in dem wiederum 1000 Euro Bargeld steckten.

Ehefrau ist überglücklich

Da auch ein Ausweis in der Geldbörse war, war es einfach, den Eigentümer ausfindig zu machen. An der Wohnanschrift konnten die Beamten den 30-jährigen Familienvater zwar nicht selbst antreffen.

Das Geld wurde jedoch seiner überglücklichen Ehefrau übergeben, die von dem Verlust noch gar nichts wusste. Wie sie den Beamten mitteilte, hatten sie sich das Geld selbst bei einem Verwandten geliehen und wollten es am Samstag zurückzahlen.

Autofahrer lallte und schwankte

Die gesamte Breite der Becheltestraße nahm ein Autofahrer (34) in Anspruch, als er am Freitagabend kurz vor Mitternacht mit seinem weißen Opel in Richtung Vorhalle unterwegs war. Zeugen gaben der Polizei gegenüber an, der Wagen sei Schlangenlinien gefahren und habe rote Ampeln ignoriert.

Den alarmierten Polizeibeamten gelang es schließlich, den Wagen auf der Hagener Straße zu orten, doch missachtete der Fahrer jegliche Anhaltezeichen. Erst als der Opel verkehrsbedingt anhalten musste, setzten sich die Beamten mit ihrem Auto vor den Wagen und konnten auf diese Weise verhindern, dass der Mann erneut losfuhr.

Mutter holt Auto ab

Schon beim Aussteigen schwankte der Mann aus Witten erheblich und zeigte deutliche Gleichgewichtsstörungen. Um nicht umzufallen, musste er sich an seinem Fahrzeug abstützen. Seine Zunge hatte er ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle, es gelang ihm nicht, verständliche und sinnvolle Sätze zu bilden. Kein Wunder, dass er nach Alkohol roch.

Einen Alkoholvortest verweigerte er, so dass ihm die Beamten auf der Polizeiwache Blutproben entnehmen ließen, deren Ergebnis noch nicht vorliegt. Zudem wurden entsprechende Strafanzeigen gegen den Betrunkenen gefertigt. Da das Auto seiner Mutter gehörte, wurde diese verständigt, um es abzuholen.

Ob die Mutter auch ihren Sohn mitnahm, ist nicht überliefert.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen