Hagen: Kurios – Männer durchwühlen Beet im Hinterhof

In einem Hinterhof wühlten in Hagen unbekannte Männer in einem Beet (Symbolfoto)

Altenhagen. Im Hausflur trifft eine 63-Jährige auf zwei unbekannte Männer. Sie möchten zum Hinterhof. Dann wühlen sie plötzlich mit dort in einem Beet:

Eine 63-Jährige hat am Montag die Polizei Hagen verständigt und dort angegeben, das fremde Männer ein Beet im Hinterhof des Hauses durchwühlt hatten.

Männer sprechen Frau im Hausflur an

Am Nachmittag (gegen 17.30 Uhr) war die Dame in der Adolfstraße im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf die zwei unbekannten Männer getroffen. Einer der Männer habe sie angesprochen und darum gebeten, die Tür in den Hinterhof aufzuschließen, da er dort einen Schlüssel habe liegen lassen. Die Männer wühlten daraufhin mit ihren Händen in einem Beet.

Polizei bittet um Zeugen

Im Nachhinein kam der Hagenerin die Situation verdächtig vor. Sie beschrieb die Personen als männlich, beide etwa 25 Jahre alt. Eine Person war 1,70 Meter groß und trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe. Der andere Mann war ca. 1,80 Meter groß. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02331/9862066 zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen