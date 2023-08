Hagen: Kurztrip in die Südpfalz lässt uns Holland vergessen

Straußwirtschaften findet man in der Pfalz überall. Sie sind aber nicht in allen Punkten mit Biergärten in Hagen zu vergleichen.

Hagen. Der Trip sollte nach Holland gehen, doch es wurde die Südpfalz. Yvonne Hinz berichtet von Straußwirtschaften, Personalmangel und pfiffigen Ideen.

Den eigenen Energietank ab und an mal aufzutanken und Hagen für ein paar Tagen den Rücken zu kehren, tut immer gut …

Die Vorbereitungen zu unserem Spontan-Kurztrip gestalteten sich schwierig. Das ursprünglich favorisierte Holland wollte uns nicht – ­jene Unterkünfte, die uns ansprachen, waren allesamt ausgebucht. Also haben wir kurzerhand umgeplant. Aus dem Ziel im Westen wurde­ ein Ziel im Süden, sprich, die Südpfalz, auch Toskana Deutschlands genannt.

Ordentlich warm in der Toskana Deutschlands

Klingt gut? Fanden wir auch und steuerten für fünf Tage ein Hotel in Landau an. Dort war’s mächtig warm und richtig schön.

Über manche Sachen haben wir uns allerdings auch gewundert. Zum Beispiel, dass die Kerwen, also die Kirchweihen in den Ortschaften, erst am frühen Abend starten. Genau wie die in der Pfalz so berühmt-beliebten Weinfeste.

Personalmangel auch in der Pfalz

Die Einheimischen­ erklärten uns die Gründe: „Wir haben Probleme, Mitarbeiter für den Service zu finden und sind mittlerweile schon froh, wenn wir die Abendschichten besetzt bekommen. Außerdem hat sich das Freizeitverhalten der Leute verändert; viele besuchen ein Fest eben erst abends.“ Solche Aussagen kennen wir doch auch aus Hagen …

Was wir noch mit Verwunderung – allerdings mit einem Schmunzeln – zur Kenntnis genommen haben? Einen Selbstbedienungsautomaten im Garten einer gemütlichen Straußwirtschaft. Der kleine Familienbetrieb hatte montags Ruhetag, wollte den Gästen aber trotzdem Getränke anbieten und natürlich auch Geld verdienen.

Eine praktische Sache und nutzbar auch an Ruhetagen – der Selbstbedienungsautomat für gekühlte Getränke auf der Terrasse einer Straußwirtschaft in der Südpfalz. Foto: Yvonne Hinz

Praktischer Selbstbedienungsautomat

Der Automat gab per Knopfdruck gekühlte Flaschen­ Mineralwasser oder (nach Ausweiskontrolle aufgrund des Jugendschutzgesetzes­) Wein oder Weinschorle heraus. Und wir? Wir hatten einen schönen Nachmittag im Garten der Straußwirtschaft, haben unsere Tage in Landau genossen und Holland nicht vermisst.

Das verbirgt sich hinter einer Straußwirtschaft

Eine Straußwirtschaft ist ein von Winzern und Weinbauern saisonal oder auch nur tageweise geöffneter Gastbetrieb, in dem die Erzeuger ihren selbsterzeugten Wein direkt vermarkten. In Straußwirtschaften werden oft auch kleinere, zum Wein passende Gerichte angeboten.

Gleichermaßen beliebt bei Urlaubern wie Einheimischen – die oftmals gemütlichen Straußwirtschaften. Foto: Yvonne Hinz

Straußwirtschaften befinden sich in den eigenen Räumlichkeiten der Winzer oder Weinbauern und dürfen nur maximal vier Monate im Jahr geöffnet haben.

Wo der Name Straußwirtschaft herkommt? Seinen Namen hat der meist urige Gastrobetrieb von dem Strauß, mit dem die Winzer früher die Öffnung einer solchen Wirtschaft kennzeichneten: Hing der Strauß am Tor, so war der Betrieb für Gäste und Kunden geöffnet.

