Hagen: Ladendieb mit Heroin im Schuh ertappt

Hagen. Die Polizei Hagen hat einen Ladendieb festgenommen, der noch deutlich mehr auf dem Kerbholz hatte.

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag im Hagener Bahnhofsquartier einen 27-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes am Graf-von-Galen-Ring beobachtete den 27-Jährigen gegen 16.30 Uhr über die Videoanlage des Geschäftes. Dabei fiel ihm auf, dass der Mann mehrere Getränkedosen in einem Beutel verstaute und anschließend die Kasse passierte, ohne für die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter führte den Ladendieb in sein Büro und alarmierte die Polizei.

27-Jähriger kommt ins Gewahrsam

Bei einer Durchsuchung nach weiterem Diebesgut fanden die Beamten in den Schuhen des Mannes ein Druckverschlusstütchen, in dem sich augenscheinlich Heroin befand. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizisten den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.

+++ Auch lesenswert: Das Hagener Ärztehaus wird ein halbes Jahrhundert alt +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen