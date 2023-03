Hagen: Ladendieb zieht Jacken übereinander - Festnahme

Ein Ladendieb hat in Hagen mehrere Jacken übereinander gezogen (Symbolfoto)

Hagen-Mitte. Mit einer Schere trennt der 29-jährige Ladendieb die Diebstahlsicherungen ab und zieht die Jacken übereinander. Er kommt nicht damit davon:

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag einen 29-jährigen Ladendieb in Hagen vorläufig festgenommen. Der Detektiv des Geschäftes in der Elberfelder Straße hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er Diebstahlsicherungen von insgesamt drei Jacken mit einer mitgeführten Schere entfernte und alle Jacken anschließend übereinander anzog.

Polizei gerufen – vorläufige Festnahme

Als der 29-Jährige das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an und rief die Polizei hinzu. Die Beamten nahmen den Mann wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und stellten die Schere sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen gegen ihn ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.

