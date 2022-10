Polizei Hagen: Ladendiebin (13) will Diebesgut in Toilette entsorgen

Hagen. Eine 13-Jährige wurde in einem Drogeriemarkt in der Hagener City von einem Ladentipp geschnappt. Das Kind wurde aggressiv und wollte flüchten.

Eine 13-jährige Ladendiebin versuchte am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hagener Innenstadt Diebesgut in einer Toilette herunter zu spülen und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 14 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Geschäftes am Bergischen Ring, dass das Kind diverse Artikel aus den Regalen nahm und in seine Jackentasche steckte.

Nachdem das Mädchen an der Kasse nur ein Getränk auf das Band legte, sprach der Mann sie an und führte sie in sein Büro.

Mehrere Fluchtversuche

Dort wurde die 13-Jährige aggressiv und unternahm mehrere Fluchtversuche. Dabei stieß sie den Mitarbeiter auch zur Seite.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten sagte das Mädchen, dass sie dringend zur Toilette müsse.

Eine Beamtin begleitete sie dort hin und erkannte, dass die 13-Jährige das Diebesgut in der Toilette entsorgen wollte.

Als die Polizistin sie daran hindern wollte, leistete die Diebin Widerstand. Auf der Polizeiwache übergaben die Beamten sie an ihre Mutter

