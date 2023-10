Hagen: Ladendiebin will Ware im BH verstecken und fliegt auf

Boele. In einem Supermarkt steckt eine Hagenerin Lippenstifte und Wimperntusche in ihren BH. Ein Detektiv lässt den Diebstahl auffliegen.

Eine Ladendiebin versuchte, Ware in einem Supermarkt zu entwenden, indem sie diese in ihrem BH versteckte. Um 19.30 Uhr hielt sich die 18-Jährige am Montag in der Freiligrathstraße in Hagen in der Kosmetikabteilung auf. Sie nahm diverse Lippenstifte sowie Wimperntusche an sich und entfernte in einer anderen Abteilung die Sicherungen der Artikel.

Polizisten fertigen Strafanzeige

Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie die Frau die Sachen anschließend unter ihren Pulli schob und in den BH steckte. Als die junge Erwachsene das Geschäft verlassen wollte und den Kassenbereich ohne zu zahlen passierte, sprach er sie an. Die hinzugerufenen Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen die Hagenerin.

