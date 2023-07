Hagen lässt prüfen: Grünes Licht fürs Grillen im Park

Hagen. Das Grillen in den Hagener City-Parks ist verboten - noch. Aus der Politik kommt jetzt der Vorstoß für eine Kompromisslösung

Fällt jetzt doch wieder das erst vor fünf Jahren beschlossene Grillverbot in den innerstädtischen Parks in Hagen weg? Gegen die Stimmen der AfD-Fraktion hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung aufgefordert, doch noch einmal zu überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt, beispielsweise für Schulen oder auch Vereine entsprechende Möglichkeiten wieder zu eröffnen sowie die Kosten für den entstehenden Verwaltungsaufwand zu ermitteln. Denn, so die Argumentation der Politik, damit würde auch den Bewohnern der Innenstadt, die eher selten über eigene Gärten verfügen, zumindest über einen organisierten Kreis in ihrem Wohnumfeld die Chance eingeräumt, rund um einen Grill zusammenzukommen und den Sommer unter freiem Himmel zu genießen.

Definierte Grillplätze, für die extra die Schlüssel bereitgestellt werden, könnten in den Augen einiger Lokalpolitiker dafür sorgen, dass das Freizeitangebot in den Innenstadt verbessert und das Miteinander gestärkt wird. Foto: Andreas Arnold / dpa

Der Vorstoß aus der Politik wurde von den Linken, der Fraktionsgemeinschaft BfHo/Die Partei sowie dem Hagener Aktivisten-Kreis (HAK) auf den Weg gebracht. Dessen Sprecher Ömer Oral schlug vor, öffentliche Grillplätze mit abschließbaren Grills anzubieten: „Mit ausgewiesenen öffentlichen Grillplätzen mit Sitzmöglichkeiten und entsprechenden Müllbehältern wird auch Anwohnern der Innenstadt die Möglichkeit geboten, Zeit miteinander zu verbringen.“ Dies sei durchaus wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gestalte zudem den öffentlichen Raum attraktiver und lebenswerter.

Verbote in sämtlichen City-Parks

Seit der Änderung der Gebietsordnung im Jahr 2018 unterliegen der Hameckepark, der Volkspark, der Volmepark, der Ferdinand-David-Park sowie der Funckepark einem städtischen Grillverbot. In der Praxis bedeutet dies jedoch, dass vielen Bewohnern verdichteter Wohngebiete die Chance genommen wird, diese Kultur zu pflegen. „Betroffen sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund fehlender Mobilität nicht in Parkanlagen ausweichen können, in denen das Grillen gestattet ist“, so Oral.

Ein kultivierter Grill-Nachmittag im Stadtpark macht Spaß – aber es bleibt nicht immer beim gesitteten Schmaus. Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Als Testrevier für ein von der Stadt kontrolliertes und gesteuertes Grillangebot schlagen die drei Ratsfraktionen und -gruppen den Hameckepark vor. Hier könne nach Herdecker Vorbild ein abschließbares Angebot für Verantwortliche von Vereinen, Schulen oder Organisationen etabliert werden, bei denen der Schlüssel nur an erwachsene Bevollmächtigte übergeben wird, die zudem noch ein Pfandgeld hinterlegen und sich einem klaren Regelwerk unterwerfen müssten.

Weitere Verunreinigungen

„Ich halte dies für ein verständliches Anliegen, zumal andere Städte das ja auch möglich machen“, signalisierte Finanzdezernent Christoph Gerbersmann einen durchaus wohlwollenden Blick auf das Thema. Allerdings liefen diese Grill-Events häufig aus dem Ruder, es drohten verschärfte Probleme mit der Stadtsauberkeit und es entstünden neue Ausgangspunkte für weitere Verunreinigungen: „Zudem ist das Verbot im Hameckepark ausdrücklich politisch beschlossen worden und eine Aufhebung dieser Beschlüsse nur mühsam umzusetzen.“

Des Weiteren, so der Kämmerer weiter, halte er den Hameckepark als Versuchsgelände für ungeeignet, weil es dort noch weitere Problemlagen – eine Anspielung auf Drogen-Geschäfte – gebe und es letztlich an der sozialen Kontrolle fehle. Positiv-Beispiele wie im Dortmunder Westfalenpark oder auch im Essener Grugapark funktionierten auch nur deshalb, weil die Areale ohnehin schon großräumig eingefriedet seien. Gerbersmann sagte jedoch zu, die potenziellen Kosten und den damit verbundenen Personalaufwand zusammenstellen und für mögliche Beschlüsse durch die Politik nach der Sommerpause bereitstellen zu wollen.

Skepsis in der Politik

Skepsis wurde auch bei FDP-Gruppensprecher Claus Thielmann laut: „Meine Erfahrung zeigt mir, dass das nicht gelingen wird.“ Eine klare Absage auch von AfD-Fraktionschef Michael Eiche, der vor Lärmbelästigungen, Vermüllung, zusätzlichen Ordnungsamtseinsätzen sowie steigender Waldbrandgefahr warnte: „Auch die Frage der Toiletten ist vollkommen ungeklärt.“

Szenen wie diese, wo in den Parks wild gegrillt wird, möchte die Politik in Hagen auch in Zukunft vermeiden. Foto: Maja Hitij / dpa

Die breite Mehrheit des Rates sprach sich dennoch dafür aus, seitens der Verwaltung zumindest einmal einen Vorschlag und mögliche Kosten ausarbeiten zu lassen, um dann erneut abzuwägen und zu beschließen. Im Klartext: Egal wie die Entscheidung ausfällt – wenn sie kommt, ist die Grillsaison 2023 sicherlich längst vorbei.

