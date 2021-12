Hagen: Langer Stau auf A1 – Kräne heben Autobahnbrücke

Die Autobahnbrücke Hengstey an der A1 in Hagen wird zurückgebaut. Das führt zu langen Staus auf der Autobahn und den Ausweichrouten.

Hagen. Auf der Autobahn 1 kommt es in Fahrtrichtung Bremen zu einem langen Stau. Grund ist der Rückbau der Autobahnbrücke Hengstey in Hagen an der A1.

Der Mann im Radio verkündet es unverdrossen im Halbstunden-Takt. 16 Kilometer Stau auf der Autobahn 1 vor der Autobahnabfahrt Hagen-Nord in Fahrtrichtung Bremen. Wer auf der Autobahn geblieben ist, wer sich neben und zwischen Lkw durchquält, sieht den Grund für das Chaos, das auch viele Ausweichrouten in und um Hagen erfasst. Zwei riesengroße Kräne, 750 und 700 Tonnen Traglast auf der Autobahnbrücke Hengstey, die die Teile des Bauwerks Stück für Stück auf einen Tieflader legen.

Dass der Stau an einem Freitag unendlich nerven kann, wissen auch Marc Schröders und Mike Lohse. Beide arbeiten für die DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) – der eine als Projektingenieur, der andere als Baubevollmächtigter. Aber: „Es ist uns gelungen, den Rückbau der Brücke sehr komprimiert anzugehen. Dadurch kommen wir mit einer Sperrpause für die Bahnstrecke aus. Alles andere hätte die Baumaßnahme um ein Jahr verlängert. Mit allen Konsequenzen für Anwohner und Autobahnnutzer.“

Planer entscheiden sich in Hagen für die schnelle Variante

Also die schnelle, die effiziente Variante. Was jene, die sich in Chaos stürzen (müssen), vielleicht ein bisschen trösten mag. „Wir brauchen einfach die Stellfläche für die Krane und die beiden Tieflader“, sagt Marc Schröders und erklärt das Prozedere. „Die Brücke wird an Ort und Stelle mit einer Seilsäge unterteilt, die beiden Krane heben das Teil dann gemeinsam auf zwei Tiefladern, der wiederum eine Fahrspur für sich benötigt.“

Mit Tieflader werden die Teile der Brücke Hengstey auf der A1 in Hagen abtransportiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auf denen wiederum würden die Brückenteile noch einmal unterteilt, dann abgefahren und von einem kleineren Kran neben der Autobahnbrücke abgeladen. Sechsmal wiederholt sich diese Prozedur zwischen Freitagmorgen und Sonntagnacht.

Neue Brücke an A1 soll Ende 2022 fertig sein

Das Ziel steht: In einem Jahr soll die neue Brücke unter Verkehr stehen. „Wenn nichts dazwischen kommt, wird das auch klappen“, sagt Mike Lohse. Ein Vorteil: Das Bauwerk misst „nur“ 88 Meter, ist nicht sonderlich hoch. „Sonst wäre der Rückbau im einiges komplizierter.“

Zwei große Krane auf der Autobahn in Hagen: Sie heben die Teile der Brücke Hengstey auf Tieflader. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Rückbau der Brücke vollbracht. Am Dienstagmorgen wiederum können dann die Krane die Autobahnbrücke verlassen. Erst dann kann der Verkehr im Baustellenbereich auch in Fahrtrichtung Bremen wieder dreispurig rollen.

