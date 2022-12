Hagen: Lars Grof und sein Van – über das Arbeiten unterwegs

Hagen. Reisen und Arbeiten verbinden – das Leben von Lars Grof aus Hagen hat sich durch diese Möglichkeit total verändert. Ein Treffen in seinem Camper:

Treffen am Höing. Hier, mit Blick auf den Hubschrauberlandeplatz, sollen irgendwann mal Wohnmobil-Stellplätze ausgewiesen werden, die Campern eine kostenlose Übernachtung in Hagen in Innenstadtnähe ermöglichen. Thematisch passt das ganz gut, weil Lars Grof mit seinem blauen Camper-Van gerade auf den Platz gerollt kommt.

Er hat damit sicherlich schon an bedeutend schöneren Plätzen gestanden, mit Blick auf Berge oder Seen. Heute soll es aber nicht um den Stellplatz hier am Höing in Hagen gehen, sondern um Lars Grof selbst. Er arbeitet oft von unterwegs, aus dem Camper. „Einen Job, bei dem ich jeden Tag ins Büro fahre und dort acht Stunden arbeite – das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Mein Leben hat sich total verändert. Durch die Möglichkeit, Reisen und Arbeiten zu verbinden, habe ich total an Lebensqualität gewonnen“, sagt der Hagener.

Gerade ist er für ein paar Wochen hier – auch wegen der Weihnachtsfeiertage, die bevorstehen. Er hat hier in Hagen immer noch eine Wohnung angemietet. „Es ist wichtig, dass man irgendwo eine Basis hat“, sagt Lars Grof. Wenn wichtige Termine auf der Arbeit anstehen, kommt er ebenfalls zurück in die Heimatstadt. Alles andere lässt sich auch unterwegs erledigen. „Video-Meetings kann man von überall aus machen, man braucht nur gutes Internet“, sagt Lars Grof.

Solarpaneel auf dem Dach

Er sitzt hier in seinem kleinen, ausgebauten Camper, der über ein Bett, eine kleine Sitzmöglichkeit, einen elektrischen Entlüfter, ein 200-Watt-Solarpaneel, eine kleine Auszieh-Toilette, ein kleines, mobiles Küchenfeld sowie eine Außendusche verfügt. An jeder Ecke findet sich versteckter Stauraum. „Das ist auch wichtig, wenn man mal ein paar Tage autark irgendwo stehen möchte“, sagt der Hagener.

Lars Grof mit seinem Camper bei einem Zwischenstopp in Österreich: Ein verschneiter Arbeitsplatz mit Blick auf die Berge. Foto: Lars Grof

Den Van hat er seit Mitte August – erst letztes Jahr hatte der Hagener sein Auto verkauft, weil der Produktentwicklungsingenieur eigentlich selbst einen Van ausbauen wollte. Aber es kam anders. Eine glückliche Fügung, könnte man sagen. Ohne große Erwartungen nahm er an einem Instagram-Gewinnspiel von „GotBag“ und „NeckarVan“ teil, bei dem es einen Van samt Grundausstattung zu gewinnen gab.

Als die Nachricht kam, dass er unter Tausenden von Teilnehmern aus ganz Deutschland der glückliche Gewinner ist, konnte er sein Glück kaum fassen. Den Innenausbau konnte er selbst mitgestalten – „ich habe noch zusätzliches Geld in den Ausbau gesteckt, weil einige Sachen mir besonders wichtig waren“, sagt Lars Grof, der gerade erst von seiner Reise aus Österreich zurückgekehrt ist.

„Homeoffice mit Ausblick“ – das ist für Lars Grof in seinem Camper möglich. Foto: Lars Grof

Flexible Arbeitszeiten

„Mein Arbeitgeber hat schon immer die Möglichkeit angeboten, im Homeoffice zu arbeiten. Es gibt feste Meeting-Termine, den restlichen Tag kann man sich flexibel einteilen. Am Ende zählt das Ergebnis – und das ist bei einem Produktentwicklungsingenieur leicht messbar.“ Der Hagener arbeite meist frühmorgens und abends, „tagsüber bin ich gerne unterwegs“, sagt Lars Grof.

Seine Arbeitszeit kann Lars Grof sich flexibel einteilen. So hat er die Möglichkeit, tagsüber zu wandern oder die Natur zu erkunden. Hier am Eibsee. Foto: Lars Grof

Seine erste Tour ging mit einem Bekannten an den Königssee in Bayern. „Nur ein langes Wochenende zum Wandern“, sagt Lars Grof. Seine zweite Tour dauerte dann schon zwei Wochen. Es ging an die Nordsee, zurück die Elbe entlang, auch mit Zwischenstopp in Hamburg. „Jetzt war ich fünf Wochen lang in Österreich. Ich war in Passau, Wien, Villach, Klagenfurt, Innsbruck“, zählt Lars Grof nur einige Stopps auf. „Ich war das erste Mal so richtig alleine unterwegs. Das war mal etwas Anderes – hat mir aber richtig gut gefallen. Auf Wanderungen habe ich aber viele Leute kennengelernt. Es war eine richtig schöne Zeit“, so der Hagener.

Das Arbeiten, auch an abgelegenen Orten, klappt super: „Ich habe in Starlink investiert“, sagt Grof. Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk – das einen unlimitierten Internetzugang via Sat-Antenne ermöglicht. „Das ist zwar etwas teurer, funktioniert aber einwandfrei.“

Über „Starlink“ hat Lars Grof überall besten Internetempfang für seine Videokonferenzen (siehe Aufbau auf dem Dach) Foto: Lars Grof

Aktuell ist er in Hagen, Lars Grof plant aber schon längst seine nächsten Touren mit dem Van, den er noch weiter aufrüsten will. Spätestens im Januar will er sich wieder auf den Weg machen. Wohin genau, das steht noch nicht fest – „ich möchte nächstes Jahr aber auf jeden Fall nach Norwegen/Schweden, Spanien und Portugal“, sagt der Hagener. Seine Wohnung in Hagen – eine Wohngemeinschaft – möchte er dennoch behalten. Es ist wichtig, eine Basis zu haben. Eine Heimat, in die man immer wieder zurückkehren kann. Und die ist Hagen.

Lars Grof am Staff-Gipfelkreuz mit Blick auf die Alpen. Foto: Lars Grof

