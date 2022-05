Blaulicht Hagen Hagen: Tote Frau in Wohnung – Mann will sie ermordet haben

Vorhalle. Ein Mann erscheint auf der Polizeiwache und gibt an, seine Frau ermordet zu haben. In der Wohnung in Vorhalle findet die Polizei eine Leiche.

Die Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt nach dem Fund einer leblosen Frau in einer Wohnung in Hagen-Vorhalle – nach ersten Informationen dieser Zeitung soll es sich um ein Tötungsdelikt handeln. Ein 52-Jähriger soll am späten Abend auf der Polizeiwache in der Innenstadt erschienen sein und angegeben haben, seine Frau getötet zu haben.

In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Lindenstraße wurde kurz darauf von den Rettungskräften die Leiche einer Frau gefunden. Der Mann wurde noch in der Wache vorläufig festgenommen.

Tötungsdelikt in Hagen: 52-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Todesursache ist noch unklar, im Laufe des Tages soll nach Informationen dieser Zeitung eine Obduktion erfolgen. Die Spurensicherung war die gesamte Nacht über bis zum Morgen vor Ort, die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus wurde verriegelt, der 52-Jährige vorläufig festgenommen. Er soll am morgigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Hintergründe sind noch unklar, wir berichten weiter.

Die Spurensicherung war die gesamte Nacht über bis zum Morgen in Vorhalle im Einsatz. Foto: Alex Talash

Erst Ende letzten Jahres war es zu einem blutigen Vorfall in Vorhalle gekommen, der für viel Aufsehen gesorgt hatte: Es kam dort in einer Wohnsiedlung zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Vier Männer wurden verletzt, darunter ein 30-Jähriger so schwer, dass er in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste.

