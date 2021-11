Hagen: Lennebad – Stadt hält Bürgerbegehren für zulässig

Hohenlimburg. Im zweiten Anlauf kommen die Unterlagen für ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Lennebades Hohenlimburg durch die rechtliche Vorprüfung der Stadt

Aus rechtlicher Sicht steht einem Bürgerbegehren gegen den Abriss des Richard-Römer-Lennebades nichts im Wege. Die eingereichten Unterlagen hielten der Vorprüfung des Rechtsamtes stand. „In formaler Hinsicht ergeben sich im Hinblick auf den Vorprüfungsantrag keine rechtlichen Bedenken“, schreibt die Stadt in einer Vorlage, die der Rat in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag behandeln wird. Darin soll das Anliegen, die Zukunft des Bades erneut zum Thema im Rat zu machen, als zulässig erklärt werden. Die Vorkämpfer für den Erhalt des Lennebades hätten damit ein Zwischenziel erreicht – nach holprigem Start.

Im ersten Anlauf abgewiesen

So war der erste Anlauf für ein Bürgerbegehren noch Ende September von Verwaltung und Ratsmehrheit als unzulässig abgelehnt worden, weil die Begründung des Begehrens reichlich falsche Tatsachenbehauptungen enthalten habe. Dies könne dazu führen, dass die Menschen, die das Begehren unterzeichnen, sich kein vollständiges Bild über den Sachverhalt bilden und ihre Entscheidung in eine bestimmte Richtung beeinflusst, bzw. verfälscht wird. Die Stadt arbeitete sich dabei an mehreren Formulierungen der Antragsteller ab, die für den Wahlzettel vorgeschlagen wurden.

Verglichen mit dem ersten Antrag enthält die Fassung, die nun vom Rechtsamt als zulässig erklärt wurde, eine abgespeckte Begründung. Sätze wie die Behauptung, das Lennebad sei „für die Gesundheitsversorgung der Öffentlichkeit unverzichtbar“, wurden gestrichen. Dagegen steht als Begründung nun nicht viel mehr als das Ziel der Antragssteller, das Bad zu erhalten.

Mit 7568 Stimmen in den Hagener Rat

Sollte der Rat am Donnerstag das Bürgerbegehren für zulässig erklären, bleibt dessen Vorkämpfern noch bis zum 29. November Zeit, um in der Hagener Bevölkerung 7368 Stimmen für das Begehren zum Erhalt des Bades zu sammeln. Wie viele Stimmen er und seine Mitstreiter bereits sammeln konnten, das lasse sich nicht genau beziffern, so Frank Schmidt, Vorsitzender des Fördervereins. „Die Listen liegen auch in Arztpraxen und Geschäften aus. Auch Betriebe sammeln“, so Schmidt. Die 4000er-Marke habe man aber „gut geknackt.“ Da die Corona-Pandemie wieder an Fahrt aufnimmt, werde das öffentliche Sammeln von Stimmen jedoch schwieriger. Veranstaltungen sind nicht mehr so gut besucht, die Leute werden wieder vorsichtiger – so die Wahrnehmung. „Es bleibt ein dickes Brett, das wir bohren müssen.“

Abriss wieder auf der Tagesordnung

Wie geht es weiter, sollten die Fürsprecher des Bades bis Ende November die notwendigen 7368 Stimmen aus der Bevölkerung gesammelt haben? Diese Stimmen bilden die Eintrittskarte, um das Hohenlimburger Bäderthema im Dezember erneut auf die Tagesordnung des Rates zu bringen. Dass sich die Meinung der Ratsherren und Ratsfrauen mehrheitlich geändert hat und das Gremium sich nun für den Erhalt des Bades ausspricht, darf bezweifelt werden. Sollte der Rat seinen Beschluss zum Abriss bekräftigen, stünde im kommenden Jahr der Bürgerentscheid an.

Bürgerentscheid über Abriss oder Weiterbetrieb des Lennebades

Die Frage, die dann der Hagener Bevölkerung gestellt würde, liegt im vorliegenden Antrag für das Bürgerbegehren zugrunde und lautet sinngemäß: „Soll der Ratsbeschluss zum Abriss des Lennebads aufgehoben und stattdessen das Bad nach dem Sanierungsplan des Architekturbüro Blass saniert und wie bisher für die Öffentlichkeit und den Vereins- und Schulsport betrieben werden?“ Diese Frage wäre in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wird. In Städten wie Hagen mit mehr als 100.000 Einwohnern braucht es laut Gemeindeordnung mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger für eine Mehrheit. Heißt für Hagen: knapp 15.000 Stimmen.

Parallel laufen Ausbau-Pläne für Freibad Henkhausen

Derweil stecken Stadt und Hohenlimburger Schwimmverein in den Planungen um den Teil umzusetzen, den der Rat in einem Atemzug mit dem Abriss des Lennebades beschlossen hat: nämlich den Ausbau des Freibad Henkhausen mit einer Teilüberdachung zu einem Ganzjahresbad.

