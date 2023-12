Hagen: Letzte Chance für Bummel über den Weihnachtsmarkt

Hagen Wer vor Silvester raus möchte, der kann noch einmal über den Hagener Weihnachtsmarkt bummeln, oder den Wintergarten in Hemer besuchen:

Letzte Möglichkeit: Wer noch eine Runde auf dem Riesenrad drehen, oder einen Crêpe verspeisen möchte, der hat jetzt noch die Chance dazu. Denn der Hagener Weihnachtsmarkt rund um den Friedrich-Ebert-Platz geht noch bis einschließlich zum 30. Dezember, bevor die Schausteller ihre Stände und Fahrgeschäfte wieder abbauen werden. Auf Besucherinnen und Besucher warten zudem noch zwei Programmpunkte. Am Donnerstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr gibt es Irish Folk mit Fragile Matt, am Freitag dann ab 18 Uhr „Maulheld:in“ - „das wohl einzige Mundart Duo, das von Austro Pop, Après Ski bis zur kölschen Mundart alles vereint“, so die Veranstalter.

Winterdorf im Sauerlandpark

Wer mal aus Hagen raus und nach Ende des hiesigen Weihnachtsmarkts noch etwas winterliche Atmosphäre genießen will, für den könnte sich ein Abstecher nach Hemer lohnen (es sind nur knappe 25 Minuten Fahrt). Im Sauerlandpark öffnet noch bis zum 7. Januar der „Wintergarten“ - und die Eisbahn und das Hüttendorf auf dem Himmelsspiegel warten auf Besucher (täglich 11-20 Uhr). Wie in jedem Jahr ist der Eintritt ins Winterdorf frei. Nur wer auf der knapp 600 Quadratmeter großen Fläche Eislaufen will, muss ein zusätzliches Ticket lösen. Schlittschuhe und Eislaufhilfen können ausgeliehen werden. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren zahlen auf der Eisbahn in Begleitung ihrer Eltern keinen Eintritt. Fürs Kulinarische sorgt ein Team von Hemeraner Gastronomen.

Die Familienweihnacht lockt mit zahlreichen kreativen Angeboten für die Kinder, Eisbahn, Ponyreiten und Musik in den Sauerlandpark. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

