Hagen: Lions-Adventskalender ab sofort erhältlich

Hagen. Der Lions-Club Hagen-Mark verkauft auch in diesem Jahr wieder seine Kalender und unterstützt damit vier soziale Projekte in Hagen.

Der Lions-Club Hagen-Mark veranstaltet dieses Jahr zum 16. Mal seine Adventskalenderaktion, mit deren Erlös vorrangig Jugendprojekte in Hagen und Umgebung gefördert werden.

Der Kalenderverkauf, an dem sich viele Einzelhändler beteiligen, startet am Samstag, 23. Oktober.

Auch in Hohenlimburg und Haspe ist der Kalender zu kaufen.

Jeder Adventskalender gilt als Los in der Verlosung, bei der 370 Sachpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro zu gewinnen sind. Jedes Los kann mehrfach gewinnen.

Der Lions-Club Hagen-Mark betreibt seinen eigenen Verkaufsstand an den Samstagen vom 23. Oktober bis 27. November, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Der Verkaufsstand steht an den ersten vier Samstagen vor Brillen Bahn in der Elberfelder Straße.

+++Lesen Sie auch: Hagen: Bald fünf Mieter der Volme-Galerie am „echten Strom“

An den beiden letzten Verkaufssamstagen wird er zwischen „Peek und Cloppenburg“ und dem „Modehaus von Drathen“ aufgebaut. Aus dem Verkaufserlös der Adventskalenderaktion werden folgende Projekte gefördert:

Das Glück dieser Erde

Die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd umfasst Maßnahmen zur ganzheitlichen und individuellen Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und ist ein Teilbereich des therapeutischen Reitens. Die Bewegung des Pferdes wird als Impuls zum Beziehungsaufbau und zur Gestaltung von Lern- und Entwicklungsschritten genutzt. Nicht die reitsportliche Ausbildung, sondern die individuelle Förderung über das Medium Pferd steht im Vordergrund. Der Lions-Club unterstützt die Förderung für die Beschäftigten der Laurentius-Werkstatt des Caritasverbandes als arbeitsbegleitende Maßnahme.

Schwimm wie ein Delfin!

Schwimmen lernen bringt Sicherheit und ist ein wichtiger Baustein der persönlichen Entwicklung und Selbstständigkeit. An fünf Offenen Ganztagsgrundschulen in Hagen werden in Kooperation mit Übungsleitern aus Hagener Schwimmvereinen Schwimmkurse für Kinder, die nicht sicher schwimmen können, an. Ziel ist das Erreichen des „Seepferdchen“. Träger des Projektes ist der Caritasverband.

Obstkorb

Der Serviceclub spendet für jedes Kind in der KITA Stephanstraße in Haspe ein Jahr lang täglich frisches Obst.

Alle Jahre wieder

Die kostenlosen Versorgungsangebote in Luthers Waschsalon helfen den Besuchern, mit ihrem schmalen Einkommen besser hauszuhalten. Der Lions-Club unterstützt das Frühstücksangebot und die Ausgabe von Geschenktüten mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Spielzeug und Süßigkeiten an bedürftige Eltern für ihre Kinder am Weihnachtsabend. Träger des Projektes ist die Diakonie Mark-Ruhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen