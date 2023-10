Live-Musik „Hagen Live“: In diesen Kneipen spielen am 4. November Bands

„Hagen-Live“ steht wieder an. Wer sich schon mal eine Kneipe aussuchen möchte, der kann diesen Überblick nutzen.

Hagen Live! steht am Samstag, 4. November, an. In allen Gastronomien ist der Eintritt frei. Hier ist was los.

1. Das Duo Jeff Good & Torsten K spielen Akustik Cover um 19 Uhr, Altes Gasthaus Schöne, Willdestr. 14.

2. Sound-Park mit Sean Athens spielt Unplugged Cover ab 20.30 Uhr im Jekyll & Hyde Irish Pub, Kampstr. 24a. Das Publikum erwartet eine Reise durch 50 Jahre Blues, Rock & Pop und auch eigene Songs des jungen Musikers.

3. Die Band The Leather Brothers spielen Beat & Rock Cover im Crocodile, Mittelstr. 8, und präsentieren als eine der wenigen Bands, die sich der 60 Jahre widmen, ihr umfangreiches Repertoire mit vielen alten Songs ihrer Vorbilder wie den Kinks und Stones, den Beatles oder den Lords.

4. Akustik Rock, & Pop Cover gibt es vom Akustik-Duo Sven & Damian ab 19.30 Uhr, Alte Reichsbank, Haenelstr. 52. Präsentiert wird eine musikalische Mischung der letzten drei Jahrzehnte.

5. Final Straw - ehrliche handgemachte Rockmusik aus Hagen. Keine Cover, nur eigene Songs im Bereich Alternative-Rock. Los geht es ab 20 Uhr in der Kneipe Enge Weste, Goldbergstr. 6.

6. Die Hagener Cover-Band Tomorrow never comes spielen Rock, Pop und Blues Cover ab 19 Uhr im Strandhaus am Hengsteysee Hagen, Seestr. 4. Ob Neil Young, die Stones oder REM und Mando Diao, die Cover-Band kommt mit einer Mischung aus Klassikern der Rockmusik und aktuellen Songs ins Strandhaus Hengstey.

7. Auch das Café de Paris, Elberfelder Str. 2a ist bei Hagen Live! am Start. Uhrzeit und Band noch unbekannt. Infos unter Hagenlive.de

8. Joy Bach & Friends spielen Hits aus Rock & Pop ab 21 Uhr im La Grange, Frankfurter Str. 36. Joy Bach, eine Hagenerin, singt ihre persönlichen Lieblingssongs.

