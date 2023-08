Hagen: Lkw brennt – A 45 in Richtung Frankfurt gesperrt

Hagen. Ein Lkw-Aufflieger brannte am Fahrbahnrand der A 45 in Hagen. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt gesperrt

Es herrschte ohnehin schon Stau auf der A 45 Richtung Lüdenscheid. Dann geriet Lkw-Aufflieger mit gepressten Strohballen auf Höhe des Landschaftsschutzgebietes Deipenbrink in Hagen an der A 45 in Brand. Die Löscharbeiten laufen aktuell noch, die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt ist gesperrt. Voraussichtlich bis 23 Uhr. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Hagen-Süd abgeleitet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen