Hagen: Lkw und Kastenwagen krachen zusammen – ein Verletzter

Holthausen. Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht beim Abbiegen einen Lkw - es kommt zum Zusammenstoß. Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus.

Ein kleiner Kastenwagen ist an der Hünenpforte in Hagen von einem Lkw erfasst worden: Der Fahrer des Kastenwagens wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei führt den Verkehr aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Abbiegender Bus versperrt Fahrer die Sicht

Der Fahrer des Kastenwagens wollte nach Angaben der Polizei gegen 13.50 Uhr aus der Weißensteinstraße auf die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich bog ein Bus von der Hauptstraße aus in die Weißensteinstraße ab. Der Kastenwagen-Fahrer fuhr los, obwohl er, so die Polizei, möglicherweise keine freie Sicht auf die Straße hatte – es kam zum Zusammenprall.

Der Kastenwagen wurde durch den Zusammenprall an den Gehweg geschleudert, der Fahrer wurde noch vor Ort notärztlich betreut und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist noch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, da nur eine Spur befahrbar ist.

Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht beim Abbiegen einen Lkw - es kommt zum Zusammenstoß. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen