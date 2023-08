Eingeschränkter Bahnverkehr: Weil so viele Lokführer krank sind, fährt eine S-Bahn zwischen Hagen und Wuppertal nur noch einmal pro Stunde.

Deutsche Bahn Hagen: Lokführer krank – so verkehrt ab jetzt die S-Bahn

Hagen. Erhebliche Einschränkung im Nahverkehr: Bei der Deutschen Bahn sind viel Lokführer krank. Das hat Folgen für den S-Bahn-Verkehr rund um Hagen.

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Hagen und Wuppertal kommt es auch in den kommenden Wochen zu erheblichen Beeinträchtigungen. „Auf diesem Abschnitt fallen die Züge der S9 komplett aus“, bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber unserer Zeitung. Grund sei der hohe Krankenstand beim Personal.

In einem Schreiben der Bahn (liegt der Redaktion vor) ist von einer Verlängerung dieser Maßnahme bis zum 14. Oktober die Rede. Wie lange allerdings die Züge auf der Strecke, die eigentlich von Haltern am See bis Hagen führt, schon nicht mehr befahren, vermochte der Bahnsprecher nicht zu sagen.

Nur noch Züge im Stundentakt

Ein schwacher Trost für alle Kunden im Nahverkehr: Die Züge der Linie S8 verkehren weiterhin zwischen Hagen Hauptbahnhof und Wuppertal. Allerdings kann die Deutsche Bahn auf dem Abschnitt dadurch lediglich einen Stundentakt aufrechterhalten. Eigentlich verkehren Züge dort alle halbe Stunde.

