Hagen: Lotto-Millionär Chico sorgt für Trubel im Mediamarkt

Der Dortmunder Lottogewinner "Chico" schaute am Freitagnachmittag in der Hagener Rathaus-Galerie vorbei.

Hagen. Anlässlich der Mediamarkt-Eröffnung in der Rathaus-Galerie Hagen schaute auch prominenter Besuch vorbei. Was es damit auf sich hat:

Noch gar nicht allzu lange ist es her, da erfüllte der bekannte Lotto-Millionär „Chico“ einem kleinen Jungen (8) aus Hagen einen großen Traum – er nahm ihn in seinem Ferrari von Dortmund aus mit auf eine Rundfahrt durch die Stadt bis zum McDonald’s in Vorhalle. Sein größter Traum wurde wahr: eine Fahrt mit einem echten Ferrari.

Promis bei der Mediamarkt-Eröffnung

Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass man den bekannten Lottogewinner hier an der Volme sichtet. Wie berichtet, hat am Freitag der Mediamarkt in der Hagener Rathaus-Galerie neu eröffnet. Neben etlichen Hagenerinnen und Hagenern, die sich ein Bild von dem wiedereröffneten Ankermieter in der Einkaufsgalerie machen wollten, kamen auch Star-Gäste wie Ex-BVB-Spieler Kevin Großkreutz vorbei.

Und eben Lottomillionär Chico. Der Glücksspielgewinner wollte an diesem Tag auch andere Menschen glücklich machen. Bei einem organisierten Gewinnspiel loste der Dortmunder die Gewinner aus. Zu gewinnen gab es beispielsweise Spielekonsolen.

Jedenfalls hatte sich am späten Nachmittag eine große Traube von Jugendlichen im Markt eingefunden, um dem Internet-Star ganz nah zu sein, ein paar Fotos zu knipsen und gemeinsam Scherze zu machen. „Danke an alle, die gestern da waren“, schreibt Chico dazu auf seinem Kanal, dem mittlerweile 879.000 Menschen folgen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen