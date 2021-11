Hagen: Lottobetrug per Telefon - Frau fällt auf Gauner rein

Haspe. Der Gauner versprach der 41-Jährigen aus Hagen einen großen Geldgewinn – sie sollte nur 1000 Euro für den Transport zahlen. Kripo ermittelt jetzt

Eine 41-Jährige ist in Hagen auf einen Lotteriebetrug am Telefon hereingefallen: Am vergangenen Montag klingelte gegen 12 Uhr das Telefon der Hasperin. Ein Mann berichtete am anderen Ende der Leitung, dass die Hagenerin die Gewinnerin einer Lottoziehung sei. 28.500 Euro versprach der vermeintliche Lotteriemitarbeiter der Frau.

Betrug in Hagen: Frau soll 1000 Euro für Geldtransport zahlen

Für den Geldtransport müsse sie lediglich 1.000 Euro überweisen oder – noch einfacher – mittels eines Mobile-Payment-Dienstes bezahlen. Die 41-Jährige kaufte daraufhin zehn dieser Karten und gab die darauf enthaltenen Codes an den Betrüger durch. Dieser versprach seinem Opfer, sich zeitnah zu melden, um alles Weitere zu vereinbaren. Der Rückruf erfolgte jedoch nie.

Die Kriminalpolizei hat den Fall jetzt übernommen und rät: „Fallen sie nicht auf Geldforderungen am Telefon oder per Mail herein. Überweisen sie keine Geldbeträge an Unbekannte, die Ihnen Gewinne versprechen oder ein Unglück vorgaukeln.“

