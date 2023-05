Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Luftgewehr-Schütze zielt auf Fenster der Nachbarn

Eckesey. Ein Mann in Hagen-Eckesey hat seine Wohnung genutzt, um mit einer Waffe auf seine Nachbarschaft zu zielen.

Die Polizei hat bei einem Hagener ein Luftgewehr beschlagnahmt, nachdem dieser aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen hatte. Gleich mehrere Streifenwagen machten sich am Samstag gegen 18.30 Uhr auf den Weg in die Eckeseyer Straße. Zuvor hatte sich eine Anwohnerin in der Leitstelle gemeldet, weil ihr schon seit Tagen ein Nachbar aufgefallen war, der mit einem Luftgewehr aus dem Fenster zielte und auf Gegenstände schoss.

Waffe beschlagnahmt

Als dies auch am Samstagabend erneut geschah und Scheiben der umliegenden Häuser beschädigt wurden, wählte sie den Notruf. Die Beamten verschafften sich Zutritt zur Wohnung des 32-jährigen Tatverdächtigen. Diese war verlassen. Die Polizisten fanden jedoch das beschriebene Luftgewehr, das sie sofort sicherstellten. Verletzt wurde bei den Schießübungen niemand. Weitere Beamte griffen den 32-Jährigen auf der Straße auf, und es folgte eine Strafanzeige.

