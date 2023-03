Weltweit setzen die Städte am Samstag ein Zeichen für den Klimaschutz – so auch die Stadt Hagen.

Umweltschutz in Hagen Hagen macht am Samstag für eine Stunde das Licht aus

Hagen. Alle Menschen in Hagen sind am Samstag aufgerufen, ein Zeichen für den Klimaschutz zu senden. Es funktioniert ganz einfach.

„Licht aus“ heißt es am Samstag, 25. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr, wenn erneut die „WWF Earth Hour“ stattfindet. Dann schalten nicht nur die Stadt Hagen und viele andere Städte weltweit für eine Stunde die Beleuchtung bekannter Gebäude und Wahrzeichen ab – auch Millionen von Menschen verdunkeln ihr Zuhause, um mit dieser „Lichtaus-Aktion“ ein Zeichen gegen die globale Erwärmung zu setzen und das Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken.

Die Stadt Hagen hat bereits in den vergangenen Jahren an der Klimaschutzkampagne teilgenommen und zeigt auch 2023 erneut ihr Engagement für den Klima- und Umweltschutz. In diesem Jahr beteiligen sich unter anderem die Enervie mit der Hauptverwaltung in Haßley sowie die Volme-Galerie Hagen an der Aktion. Die Stadt Hagen ruft darüber hinaus alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen dazu auf, an der globalen Klimaschutzaktion teilzunehmen.

Hintergrund der Aktion

Die erste „Earth Hour“ entstand aus einer Umweltschutzkampagne des „World Wide Fund For Nature“ (WWF) Australien mit dem Ziel, die CO2-Emissionen in der größten australischen Stadt Sydney innerhalb von zwölf Monaten um fünf Prozent zu reduzieren. Die „Earth Hour“ ist somit eine klare Botschaft zum Schutz der Erde. Im vergangenen Jahr haben am 26. März Millionen Menschen rund um den Globus an der weltgrößten Klimaschutzaktion teilgenommen und pünktlich um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht ausgeschaltet, um gemeinsam ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.Für Rückfragen zur „Earth Hour“ steht Michael Aust, Umweltamt der Stadt Hagen, unter Telefon 02331/207-2392 oder per E-Mail an michael.aust@stadt-hagen.de zur Verfügung

