Hagen: Mädchen (8) von Auto angefahren und schwer verletzt

Hagen. Das Mädchen lief vom Gehweg auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Ein 8-jähriges Mädchen ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden: Ein Hubschrauber musste das Kind in eine Spezialklinik fliegen. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagmittag mit seinem Auto die Schwerter Straße in Richtung Osthofstraße. „Plötzlich lief das Mädchen vom Gehweg auf die Straße“, so die Polizei über den Unfallhergang.

Verkehrskommissariat ermittelt

Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß des Autos mit dem Kind nicht verhindert werden. „Durch den Aufprall verletzte sich das Mädchen schwer. Der Autofahrer blieb unverletzt“, so die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Schwerter Straße. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!