Hagen: Mädchen (9) läuft auf Straße und wir von Auto erfasst

Wehringhausen. Eine 9-Jährige läuft plötzlich hinter einem Bus auf die Fahrbahn – und wird von einem Auto aus dem Gegenverkehr erfasst. Sie muss ins Krankenhaus

Ein Mädchen ist in Hagen-Wehringhausen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. In der Lange Straße lief die 9-Jährige Mädchen am Montagmorgen an der Haltestelle „Pelmkestraße“ hinter einem Bus auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.

60-Jährige Fahrerin kann nicht rechtzeitig bremsen

Die 9-Jährige wurde von einem VW erfasst. Die 60-jährige Fahrerin war in der Gegenrichtung in Richtung Pelmkestraße mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Als sie das Kind sah, versuchte sie noch, es durch Hupen auf das Auto aufmerksam zu machen. Die 9-Jährige lief trotzdem gegen den Waren und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

