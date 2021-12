Hagen: Männer bestehlen 87-Jährige im Josefs-Hospital

Das Josefs-Hospital in Altenhagen.

Altenhagen. Zwei Männer haben die Hilflosigkeit einer 87-jährigen Patientin des Josefs-Hospitals in Hagen ausgenutzt und sie bestohlen.

Zwei Männer (30 und 36) haben am Dienstag im St.-Josefs-Hospital in Altenhagen eine 87-Järhige auf ihrem Zimmer bestohlen. Gegen 16 Uhr tauchten auf einer Station zwei merkwürdige Männer auf. Sie trugen keine Maske und schienen sich auffällig umzusehen. Ein Mitarbeiter sprach die Unbekannten an und fragte, ob sie einen Patienten besuchen wollten. Beide machten widersprüchliche Angaben zu ihrem Aufenthalt und gingen davon. Wenig später fiel auf, dass die Männer auf dem Zimmer einer 87-Jährigen waren. Hier fehlte eine Geldbörse. Einer Polizeistreife gelang es, die beiden Tatverdächtigen auf der Hermannstraße zu stellen. Sie trugen das Portemonnaie der 87-Jährigen bei sich. Die Beamten nahmen die Diebe vorläufig fest und legten eine Anzeige vor.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen