Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige in Hagen nach einem Angriff auf einen 64-jährigen Mann fest.

Gewalt Hagen: Männer schlagen auf 64-Jährigen an Bushaltestelle ein

Hagen Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige in Hagen festnehmen. Einer der beiden Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zwei Männer haben in Hagen auf einen 64 Jahre alten Mann eingeschlagen, der an der Bushaltestelle "Stadtmitte" saß. Anschließend hielt einer der beiden Männer dem Opfer den Mund zu, der andere durchsuchte währenddessen seine Jackentaschen. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Untersuchungshaft angeordnet

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte am Donnerstag, 31. Dezember, gegen 11.20 Uhr die Polizei. Gleichzeitig wurde eine dort vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung von weiteren Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen (53 Jahre und 42 Jahre) vorläufig fest und brachten diese in das Polizeigewahrsam. Das Opfer blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde der 42 Jahre alte Tatverdächtige entlassen, gegen den 53 Jahre alten Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ordnete der Richter Untersuchungshaft an. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt in Hagen gebracht.